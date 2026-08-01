Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos

Al menos tres personas murieron y 10 resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado en un ataque ruso con misiles balísticos, dijo el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko.

"Explosiones en la ciudad. Kiev está bajo ataque con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!", escribió Klitschko en la plataforma Telegram.

"Según información preliminar, tres personas murieron en la capital", agregó el funcionario. En un mensaje aparte, precisó que 10 personas quedaron lesionadas.

La administración militar de Kiev informó a su vez que "se produjo un incendio en un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski" a raíz del ataque.

"La amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta. Instamos a todos a permanecer en los refugios hasta que se levante la alerta aérea", añadió la entidad.

Kiev y Moscú han intensificado sus ataques de largo alcance después de que se estancaran los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington para poner fin a la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió a principios de esta semana con el de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder ucraniano afirmó tras la reunión que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en Ucrania, pero el presidente estadounidense dijo después que "se discutieron muchas cosas" y que "la reunión salió muy bien".