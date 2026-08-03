Noboa despliega militares contra criminales en Quito

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EUROPA PRESS
Publicado el 03/08/2026 a las 23h11
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este lunes el depliegue de 4.000 policías y militares en la capital del país, Quito, para reforzar la seguridad y contra el repunte de la violencia atribuida a grupos criminales.

"Una capital segura se transmite a un país seguro. Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía, hoy lo volveremos a hacer (...) A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa, cada ataque tendrá una respuesta más fuerte", ha asegurado en un vídeo difundido en redes sociales al anunciar el operativo.

El denominado Plan de Protección de Quito desplegará "2.000 policías y 2.000 militares adicionales" en zonas de mayor afluencia como en oficinas, escuelas, estaciones de metro, paradas de autobús, mercados, bancos "y barrios", ha indicado el mandatario. De acuerdo con el diario Primicias, los efectivos estarán vigilantes en los horarios de mayor movilidad: de 4:00 a 11:00 de la mañana y de 17:00 de la tarde a 2:00 de la madrugada.

El plan incluye también el uso de un centenar de vehículos y motocicletas y 20 drones para reforzar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, que realizarán un mayor control en los accesos a la capital ecuatoriana y en "los sectores con mayor presencia de estructuras criminales".

Hasta el momento, Quito y otros cantones de hasta 10 provincias del país permanecen bajo estado de excepción a causa de la inseguridad y los elevados índices de violencia.

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