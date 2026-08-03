Temporal en Chile: dos muertos, 347 damnificados y más de dos mil personas aisladas

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 03/08/2026 a las 8h42
ESCUCHA LA NOTICIA

El fuerte temporal que afectó al centro y sur de Chile dejó dos personas muertas, 347 damnificados y 2.052 aislados, según el último reporte de las autoridades.

Las intensas lluvias provocaron desbordes de ríos e inundaciones que mantienen bajo estado de emergencia a distintas comunas ubicadas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que las dos víctimas fatales se registraron en la región de Los Ríos. Ambas fallecieron después de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que viajaban durante el fenómeno meteorológico.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que las crecidas de los ríos dejaron 347 personas damnificadas y 2.052 aisladas, además de obligar a emitir 13 alertas de evacuación en distintas localidades de la nación sudamericana.

El organismo también advirtió sobre ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, una condición que incrementó el riesgo en las zonas afectadas por las precipitaciones y los desbordes.

Frente a ese escenario, las autoridades de Chile mantienen un monitoreo permanente de las comunas comprometidas y continúan en estado de alerta por la persistencia de las lluvias, los fuertes vientos y la posibilidad de nuevos desbordes.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La justicia frena intento de blindaje legal en un caso de abuso sexual intrafamiliar
2
Desaparecieron más de 20 mil empresas en 11 años, asegura la CEPB
3
Otorgan ascenso póstumo y condecoración al valor al subteniente fallecido en San Matías
4
Quillacollo ya está lista para la Festividad de Urkupiña 2026
5
Comandante Sokol afirma que la aprehensión de Evo no es prioridad y ve que casos en contra no son "sólidas"

Lo más compartido

1
Caso Maletas: alertan que Fiscalía y Justicia podrían liberar a la principal sospechosa
2
Adela Zamudio: activan la Plataforma Cultural Viva "Cien años de ausencia"
3
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
4
Fallece Alejandro Nordio, un hombre múltiple que dedicó su vida al fútbol boliviano
5
El Desaguadero se convierte en un “cuello de botella” para el paso legal

Más en Mundo

02/08/2026
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
Los incendios declarados durante la última semana en Francia y España, que ya han arrasado más de 115.000 hectáreas y obligado a evacuar a más de 320.000...
Ver más
02/08/2026
Brasil: Lula da Silva formaliza su candidatura a la reelección en las elecciones de octubre
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ya tiene el beneplácito de su Partido de los Trabajadores para perseguir la reelección a un cuarto mandato...
Ver más
Al menos tres personas murieron y 10 resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado en un ataque ruso con misiles balísticos, dijo el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko.
Ver más
01/08/2026
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, fue liberado este viernes de una prisión en Lima, después de que la justicia anuló su condena de 15 años por lavado de activos por recibir dineros de la...
Ver más
01/08/2026
Ollanta Humala sale libre al anularse caso Odebrecht en Perú
Las autoridades españolas aseguran que el enclave ya está regresando a la normalidad y que 48.000 de los 50.000 inmigrantes que ingresaron ya volvieron a Marruecos.
Ver más
01/08/2026
Al menos 67 migrantes murieron al intentar entrar en Ceuta
Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han confirmado las autoridades del país andino.
Ver más
01/08/2026
Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca, Perú
En Portada
03/08/2026 País
Gobierno anuncia ofensiva contra el crimen con la presencia de la Policía Federal de Brasil en Bolivia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció este lunes que, ante la ola de crímenes registrada en Santa Cruz y la presencia de organizaciones...
vista
03/08/2026 País
Ministro Oviedo contradice a Sokol: "El Gobierno ha definido como tarea prioritaria detener a Evo Morales"
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, contradijo lo expresado por el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, y aseguró que para el Gobierno es...
vista
03/08/2026 País
Comandante Sokol afirma que la aprehensión de Evo no es prioridad y ve que casos en contra no son "sólidas"
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, afirmó que no es una prioridad de su gestión el aprehender al expresidente Evo Morales y aseguró que los...
vista
03/08/2026 Seguridad
Caso maletas: Otorgan arresto domiciliario a Laura Rojas, pero continuará en prisión por otro proceso
La exdiputada Laura Rojas recibió este lunes el beneficio de arresto domiciliario dentro del proceso que enfrenta por el denominado caso maletas.
vista
03/08/2026 País
El PCC y el Comando Vermelho se disputan el control del narcotráfico en Bolivia, según la Policía
En los últimos días, se han reportado varios hechos de sangre en el país relacionados al crimen organizado; desde la Policía informan que se trata de una...
vista
03/08/2026 País
Rodríguez Veltzé afirma: “Hará mucho bien al país” que Paz y Lara den una “señal de madurez”
El exgobernante Eduardo Rodríguez Veltzé consideró que la actual relación que sostiene a la fecha el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara “es...
vista
Actualidad
La exdiputada Laura Rojas recibió este lunes el beneficio de arresto domiciliario dentro del proceso que enfrenta por...
Ver más
03/08/2026 Seguridad
Caso maletas: Otorgan arresto domiciliario a Laura Rojas, pero continuará en prisión por otro proceso
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció este lunes que, ante la ola de crímenes registrada en Santa Cruz...
Ver más
03/08/2026 País
Gobierno anuncia ofensiva contra el crimen con la presencia de la Policía Federal de Brasil en Bolivia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, contradijo lo expresado por el comandante general de la Policía, Mirko...
Ver más
03/08/2026 País
Ministro Oviedo contradice a Sokol: "El Gobierno ha definido como tarea prioritaria detener a Evo Morales"
En los últimos días, se han reportado varios hechos de sangre en el país relacionados al crimen organizado; desde la...
Ver más
03/08/2026 País
El PCC y el Comando Vermelho se disputan el control del narcotráfico en Bolivia, según la Policía
Deportes
Always Ready venció ayer por 1-0 a Bolívar en un partido de bajo nivel en el que los dos equipos se acordaron de...
Ver más
03/08/2026 Fútbol
Always Ready supera a Bolívar y se mantiene como líder del torneo de la División Profesional
Del 5 al 9 de este mes Cochabamba hará historia. Por primera vez una ciudad boliviana será sede de la Copa Sudamericana...
Ver más
03/08/2026 Fútbol
Cochabamba palpita con la Copa Sudamericana de Voleibol
Always Ready es más puntero que nunca. El equipo 'millonario' se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Bolívar en un...
Ver más
02/08/2026 Fútbol
Always Ready vence a Bolívar y estira su ventaja como único líder del torneo
Al menos cinco accidentes se registraron entre el sábado y este domingo durante el desarrollo del Circuito Nacional de...
Ver más
02/08/2026 Motores
Circuito Óscar Crespo registra cinco accidentes entre sábado y domingo, una espectadora permanece en estado grave
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
En la semana aniversario de Bolivia vuelve a la pantalla grande el filme “Cuestión de fe”, y la artista argentina Cazzu...
Ver más
03/08/2026 Cultura
Cartelera: Filme Cuestión de fe y la artista argentina Cazzu animan la semana
Tras la activación realizada el pasado 25 de julio, la Plataforma Cultural Viva: Cien Años de Ausencia, hacia el...
Ver más
03/08/2026 Cultura
Adela Zamudio: activan la Plataforma Cultural Viva "Cien años de ausencia"
El fútbol boliviano despide con profundo pesar al profesor Alejandro Nordio, un destacado profesional que durante...
Ver más
02/08/2026 Vida
Fallece Alejandro Nordio, un hombre múltiple que dedicó su vida al fútbol boliviano
“Es un programa brillante y colorido, tendremos, junto con toda la orquesta, un piano solista, un harpa, cantantes,...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Amor Brujo, el concierto español de la Orquesta Filarmónica