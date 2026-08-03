Temporal en Chile: dos muertos, 347 damnificados y más de dos mil personas aisladas

El fuerte temporal que afectó al centro y sur de Chile dejó dos personas muertas, 347 damnificados y 2.052 aislados, según el último reporte de las autoridades.

Las intensas lluvias provocaron desbordes de ríos e inundaciones que mantienen bajo estado de emergencia a distintas comunas ubicadas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que las dos víctimas fatales se registraron en la región de Los Ríos. Ambas fallecieron después de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que viajaban durante el fenómeno meteorológico.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que las crecidas de los ríos dejaron 347 personas damnificadas y 2.052 aisladas, además de obligar a emitir 13 alertas de evacuación en distintas localidades de la nación sudamericana.

El organismo también advirtió sobre ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, una condición que incrementó el riesgo en las zonas afectadas por las precipitaciones y los desbordes.

Frente a ese escenario, las autoridades de Chile mantienen un monitoreo permanente de las comunas comprometidas y continúan en estado de alerta por la persistencia de las lluvias, los fuertes vientos y la posibilidad de nuevos desbordes.