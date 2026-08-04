Trump se revuelve contra Irán y le da una “última oportunidad” para firmar un acuerdo

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AGENCIAS
Publicado el 04/08/2026 a las 7h57
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las negociaciones con Irán ya están en marcha y las calificó como la “última oportunidad” para que Teherán alcance un acuerdo con Washington y evite una nueva escalada militar.

El mandatario afirmó que el diálogo ya comenzó y sostuvo que todavía existe margen para resolver el conflicto por la vía diplomática antes de recurrir a nuevas operaciones militares.

“Las conversaciones están en marcha en este momento”, dijo a los periodistas. A continuación lanzó una advertencia al régimen iraní: “Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen acuerdo”.

El mandatario explicó que espera que esas negociaciones permitan reabrir el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo, y establecer un mecanismo para responder a las preocupaciones de Washington sobre el programa nuclear iraní. Según detalló, el proceso contempla dos objetivos principales.

“La primera fase es la apertura del estrecho. La segunda será la desnuclearización. Y eso llevará algo de tiempo”, afirmó.

Trump también reveló que durante el fin de semana decidió cancelar una operación militar de gran escala que ya estaba preparada para ejecutarse

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