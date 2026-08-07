Abelardo de la Espriella jura como nuevo presidente de la República de Colombia
Mundo
Publicado el 07/08/2026 a las 18h02
El derechista Abelardo de la Espriella juró este viernes (07.08.2026) como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).
"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De la Espriella al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial.
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