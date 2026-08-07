El Estado de Maryland proclama un día de homenaje oficial a Bolivia por sus 201 años

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Publicado el 07/08/2026 a las 14h12
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En un histórico gesto de hermandad y reconocimiento internacional, el Estado de Maryland, Estados Unidos, emitió una Proclamación Oficial en homenaje al 201° aniversario de la Independencia de Bolivia, destacando el valioso impacto de la comunidad boliviana en territorio estadounidense.

A través de este documento oficial, el gobernador del estado rindió honores a la fecha patria y remarcó el hito histórico del 6 de agosto de 1825, día en que Bolivia fue declarada oficialmente una nación independiente y soberana.

La autoridad estadounidense resaltó la herencia de libertad y la inquebrantable fortaleza que caracterizan al pueblo boliviano desde su fundación.

Un eje central de la Proclamación es el profundo agradecimiento del Gobierno de Maryland a los miles de ciudadanos bolivianos asentados en su jurisdicción.

El texto legal resalta de manera explícita la gran contribución de la diáspora boliviana, calificándola como un pilar fundamental para el desarrollo del estado gracias a sus constantes aportes en áreas clave como la cultura, el ámbito social, la educación y el avance de la tecnología.

Con este reconocimiento, el Estado de Maryland no solo celebra la historia del país, sino que consolida los lazos de amistad y cooperación mutua, visibilizando el talento y el esfuerzo de los compatriotas que dejan en alto el nombre de Bolivia en el exterior.

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