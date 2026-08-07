Un tiroteo en una escuela del centro de Tailandia deja al menos seis fallecidos y unos quince heridos

Mundo
EUROPAPRESS
Publicado el 07/08/2026 a las 12h20
ESCUCHA LA NOTICIA

Al menos seis personas han muerto y quince más han resultado heridas, dos de ellas están en estado grave, en un tiroteo este viernes en una prestigiosa escuela de secundaria situada en el provincia de Nonthaburi, en el centro de Tailandia, muy cerca de la capital, Bangkok.

El principal sospechoso de efectuar los disparos es un alumno del centro, la Depsirin Nonthaburi School, quien se ha quitado la vida de un disparo. Su cuerpo ha sido hallado en una de las aulas del colegio, informa el diario 'Khaosod'.

Los hechos han ocurrido sobre las 10.00 horas, hora local, cuando el joven ha irrumpido en el centro disparando con una pistola de 9 milímetros decenas de veces, según ha relatado un testigo a 'Bangkok Post'. Se trata de un estudiante de tercer año de secundaria que vestía el uniforme morado de educación física de la escuela.

Entre los fallecidos hay tres profesores. Se trata ya, por tanto, de uno de los tiroteos escolares más mortíferos que se han registrado en Tailandia en los últimos tiempos. Ya este año, en febrero, se produjo otro tiroteo en una escuela en la provincia de Songkhla, que dejó un muerto y varios heridos.

Sin embargo, fue en octubre de 2022 cuando se registró el episodio más luctuoso de los últimos años en un centro escolar de Tailandia, aquel día un expolicía mató a 37 personas, entre ellas 22 niños, en la provincia de Nong Bua Lam Phu.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Choferes esperan tres días por diésel y el ministro ratifica intervención de la ANH
2
Policía Federal de Brasil: Bolivia antes facilitaba la operación de facciones criminales, “hoy está cambiando”
3
Bolivia entra en la élite Michelin con Teko
4
Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones
5
Policía de Brasil: el “Piñas” era parte de un grupo armado y altamente violento

Más en Mundo

09/08/2026
¿Quién es responsable de la crisis migratoria en Ceuta, enclave español?
El Gobierno de Marruecos guardó silencio durante mucho tiempo. No fue sino hasta el domingo 2 de agosto que Rachid El Khalfi, portavoz del Ministerio del...
Ver más
07/08/2026
Colombia inicia una nueva era: Abelardo de la Espriella toma posesión hoy como presidente
El derechista Abelardo de la Espriella será investido este viernes como nuevo presidente de Colombia, en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, con un...
Ver más
En un histórico gesto de hermandad y reconocimiento internacional, el Estado de Maryland, Estados Unidos, emitió una Proclamación Oficial en homenaje al 201° aniversario de la Independencia de...
Ver más
07/08/2026
El Estado de Maryland proclama un día de homenaje oficial a Bolivia por sus 201 años
El derechista Abelardo de la Espriella juró este viernes (07.08.2026) como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de...
Ver más
07/08/2026
Abelardo de la Espriella jura como nuevo presidente de la República de Colombia
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para negar la ciudadanía a los niños nacidos en el país en el marco del llamado "turismo de maternidad".
Ver más
07/08/2026
Trump firma orden ejecutiva contra el "turismo de maternidad"
El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este viernes (7.08.2026) y trasladó a la Cámara de Diputados para su discusión un proyecto legislativo sobre propiedad privada impulsado por el...
Ver más
07/08/2026
El Senado de Argentina aprueba polémica ley de propiedad privada en medio de protestas
En Portada
09/08/2026 Seguridad
Policía Federal de Brasil: Bolivia antes facilitaba la operación de facciones criminales, “hoy está cambiando”
La Policía Federal de Brasil percibe un cambio en la política de seguridad de Bolivia frente a las organizaciones criminales que operan en la frontera. Un...
vista
09/08/2026 País
Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones
La organización determinó este domingo en una reunión que se desarrolló este domingo en el trópico elaborar una agenda política que contempla la convocatoria a...
vista
09/08/2026 Seguridad
La Fiscalía activa investigación por biocidio de un jaguar en Guayaramerín
El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que el Ministerio Público investiga un hecho de biocidio y porte o portación ilícita de...
vista
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el cementerio El Prado de Rosario.
vista
09/08/2026 Economía
El asedio armado de los “jukus” es casi diario en Huanuni
La actividad de los ladrones de mineral, conocidos popularmente como “jukus”, se ha convertido en una amenaza de carácter permanente para los operadores...
vista
09/08/2026 Seguridad
Dos atracos contra surtidores de Santa Cruz movilizan a la Policía
Un segundo atraco en un surtido de la ciudad de Santa Cruz, ubicado en la zona del kilómetro 8, de la Doble Vía a La Guardia, ocurrido la madrugada de este...
vista
Actualidad
Quillacollo fue escenario ayer de un encuentro de fe que reunió a más de 30 advocaciones marianas en el Santuario de la...
Ver más
09/08/2026 Cochabamba
Advocaciones llegadas de Bolivia y el mundo abren la festividad de Urkupiña
Mucho antes de que las bandas comiencen a sonar, los talleres de bordado trabajan intensamente para dar forma y...
Ver más
09/08/2026 Cochabamba
Talento de artesanos brilla en la confección de trajes para danzarines en Urkupiña
La Festividad de la Virgen de Urkupiña no solo se consolida en el templo de San Ildefonso o en la peregrinación al...
Ver más
09/08/2026 Economía
El baile también es una forma de devoción a la Virgen de Urkupiña
Son las imágenes de los miles de devotos de la Virgen de Urkupiña que año tras año demuestran su fe los días 14,15 y 16...
Ver más
09/08/2026 Cochabamba
La fe y devoción se imponen al progreso y comercio
Deportes
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Bolívar ganó a Aurora por 4-2 anoche en Cochabamba, en un partido en el que tomó mayor ritmo en la segunda etapa y...
Ver más
09/08/2026 Fútbol
Bolívar vence a Aurora y se coloca segundo en el campeonato
Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió anoche, a las 22, en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en...
Ver más
08/08/2026 Fútbol Int.
Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi
Gianni Infantino tiene quien lo defienda.
Ver más
07/08/2026 Fútbol Int.
Sudamérica blinda su apoyo a Infantino y le pide 18 partidos para el Mundial 2030
Doble Click
La festividad de la Virgen de Urkupiña trasciende las danzas, la música y el desborde folclórico; es, en su esencia...
Ver más
09/08/2026 Cultura
Esther Balboa y la mirada antropológica del misterio de Urkupiña, en Podcast Los Tiempos
La literatura occidental hizo de la ceguera, por lo menos, cinco cosas distintas: revelación, como en Tiresias;...
Ver más
09/08/2026 Cultura
“El ejército ciego”, la novela con la que David Toscana ganó el Premio Alfaguara
El chef Hans Lange Rodríguez conquistó una estrella Michelin para Teko, su restaurante en Essen, Alemania, y sitúa...
Ver más
09/08/2026 Vida
Bolivia entra en la élite Michelin con Teko
Las obras del reconocido escritor boliviano Homero Carvalho Oliva serán traducidas al árabe por la Editorial Sira, de...
Ver más
06/08/2026 Cultura
Editorial egipcia traduce al árabe las obras de escritor Homero Carvalho Oliva