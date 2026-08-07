Un tiroteo en una escuela del centro de Tailandia deja al menos seis fallecidos y unos quince heridos

Al menos seis personas han muerto y quince más han resultado heridas, dos de ellas están en estado grave, en un tiroteo este viernes en una prestigiosa escuela de secundaria situada en el provincia de Nonthaburi, en el centro de Tailandia, muy cerca de la capital, Bangkok.

El principal sospechoso de efectuar los disparos es un alumno del centro, la Depsirin Nonthaburi School, quien se ha quitado la vida de un disparo. Su cuerpo ha sido hallado en una de las aulas del colegio, informa el diario 'Khaosod'.

Los hechos han ocurrido sobre las 10.00 horas, hora local, cuando el joven ha irrumpido en el centro disparando con una pistola de 9 milímetros decenas de veces, según ha relatado un testigo a 'Bangkok Post'. Se trata de un estudiante de tercer año de secundaria que vestía el uniforme morado de educación física de la escuela.

Entre los fallecidos hay tres profesores. Se trata ya, por tanto, de uno de los tiroteos escolares más mortíferos que se han registrado en Tailandia en los últimos tiempos. Ya este año, en febrero, se produjo otro tiroteo en una escuela en la provincia de Songkhla, que dejó un muerto y varios heridos.

Sin embargo, fue en octubre de 2022 cuando se registró el episodio más luctuoso de los últimos años en un centro escolar de Tailandia, aquel día un expolicía mató a 37 personas, entre ellas 22 niños, en la provincia de Nong Bua Lam Phu.