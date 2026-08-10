Al menos 20 muertos y edificios derrumbados en Colombia tras un potente terremoto

Un estallido de polvo cubriendo los barrios de Cali y viviendas sacudiéndose violentamente marcaron el inicio de la peor tragedia sísmica que ha golpeado a Colombia en la última década. El devastador terremoto, que tuvo su origen en la pequeña comunidad de San José del Palmar, en el Chocó, ha transformado el paisaje urbano del centro-oeste del país en una zona de desastre, cobrándose ya la vida de al menos 20 personas.

Las alarmas y los gritos de auxilio no cesan en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde decenas de ciudadanos permanecen atrapados en estructuras que colapsaron por completo. Mientras el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmaba con pesar el fallecimiento de 18 personas debido al colapso masivo de edificaciones, las autoridades de Cali solicitaban con urgencia el despliegue de equipos de rescate especializados para evacuar a las víctimas atrapadas bajo toneladas de concreto.

"Tembló toda mi casa... nunca me ha tocado un temblor tan fuerte", relató consternado Jorge Moncayo, un taxista de 64 años que presenció desde las laderas cómo se derrumbaban los edificios a lo lejos. Al dramático escenario se suma Manizales, donde el alcalde José Eduardo Rojas confirmó dos muertes más y el colapso total o parcial de más de 30 estructuras entre viviendas y edificios comerciales, consolidando una jornada de profunda emergencia nacional.