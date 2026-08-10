La cifra de fallecidos sube a 70 tras el terremoto en Colombia

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Publicado el 10/08/2026 a las 13h42
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La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia confirmó que ya se cuentan al menos 70 víctimas mortales en cinco departamentos tras el fuerte terremoto vivido en horas de la mañana, en Colombia.

Asimismo, la asociación agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por la declaratoria de desastre nacional, que permitirá movilizar recursos para mitigar la emergencia en todo el territorio.

"El Gobierno Nacional declaró la situación de 'desastre nacional' ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el sismo con epicentro en Chocó, que deja más de 70 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales", señaló Asocapitales.

Momentos de pánico se vivió en el territorio nacional después de que se siente un fuerte temblor de magnitud 7.4 con epicentro en el departamento del Chocó en Colombia.

Según los reportes iniciales, el movimiento sobrepasó el minuto de duración y generó fuertes afectaciones a varias edificaciones en los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia.

Las autoridades locales e instituciones de socorro continúan con las labores de rescate entre los escombros. Hasta hace unas horas, el balance oficial preliminar reporta al menos 22 personas fallecidas y decenas de heridos.

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