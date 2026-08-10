Estudiantes bolivianos ganan medallas de oro y bronce en competencias internacionales de matemática e IA

Dos estudiantes volvieron a poner el nombre de Bolivia en alto y se llevaron a casa medallas de oro, plata y bronce en importantes competencias internacionales sobre matemáticas e Inteligencia Artificial (IA)

La estudiante de 14 años Carla Cabrera del colegio Americano en Oruro conquistó tres medallas, dos de oro y una de plata, en las olimpiadas de matemática Copernicus realizada en Nueva York, Estados Unidos.

Carla informó que dedica al menos cinco horas a sus estudios de matemáticas todos los días e indicó que anteriormente también representó a Bolivia en certámenes de Perú y Argentina.

Por otra parte, Jesús Bravo se llevó la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI) que se realizó en Astana, Kazajistán, del 2 al 8 de agosto de este año.

En el encuentro participaron 440 estudiantes, quienes representaron a más de 100 países. Jesús obtuvo la puntuación más alta entre los competidores de habla hispana y se destacó en las pruebas de resolución de algoritmos y el desarrollo de modelos de IA.

Luego de esta competencia el estudiante viajó hasta Uzbekistán para participar en la Olimpiada de Informática.