Gestión del siniestro deviene tema de críticas políticas en Colombia

El Gobierno de Colombia ha denunciado este lunes supuestos "intentos por despretigar su gestión" del terremoto de 7,4 en la escalada de Ritcher registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha atribuido estos hechos a "sectores" del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

"El Gobierno nacional tiene conocimiento de actuaciones sistemáticas promovidas desde sectores de la administración saliente con el propósito de desacreditar al nuevo Gobierno ante organismos internacionales, incluidas instancias judiciales", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes sociales donde denuncia "intentos por desprestigiar su gestión y por socavar la decisión del pueblo colombiano".

“Alegaciones infundadas”

La cartera diplomática ve en estos hechos "el mismo patrón de alegaciones infundadas que utilizó la oposición para cuestionar los resultados de la última elección y que persiguen el mismo objetivo: deslegitimar la decisión soberana del pueblo colombiano y al Gobierno que eligió".

"Confiamos en que dichos organismos actúen con la independencia, objetividad y rigor que corresponde a sus mandatos, y en que no permitan ser instrumentalizados con fines políticos internos", ha señalado en su nota el Ministerio encabezado por Omar Bula.

El Ejecutivo ha apuntado a "sectores" ligados al exmandatario Gustavo Petro, que este lunes manifestó su "solidaridad" con todos los afectados y reclamó que las autoridades garanticen "una respuesta inmediata, articulada y humana" y que no haya "olvidados ni ciudadanos de segunda categoría".

Situación d desastre

De la Espriella ha declarado la situación de "desastre nacional" por un terremoto que ha dejado hasta el momento más de un centenar de muertos y casi 90 heridos, además de 1.500 viviendas afectadas, 37 de ellas completamente destruidas.

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.