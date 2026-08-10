Netanyahu rechazó el plan anunciado por Trump y reiteró que Israel no se retirará de Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reafirmó ayer domingo en Jerusalén que el Ejército israelí no se retirará de la Franja de Gaza hasta que la organización terrorista Hamas esté completamente desarmada. La declaración se produjo tras el rechazo explícito del mandatario al plan de 15 puntos anunciado días atrás por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respaldado por un conjunto de 27 países, que proponía un alto el fuego y el inicio de una retirada militar coordinada con el desarme de los grupos armados palestinos.
“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las FDI (Fuerzas de Intervención de Israel) no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”, declaró el premier durante una reunión de gabinete.
Y agregó: “Tengo una gran valoración por el presidente Trump (..) Es un gran amigo nuestro en la Casa Blanca. Valoro enormemente la histórica alianza con Estados Unidos contra los intentos de Irán de adquirir armas nucleares. Y quiero enfatizar de nuevo: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares”.
Y agregó: “Tengo una gran valoración por el presidente Trump (..) Es un gran amigo nuestro en la Casa Blanca. Valoro enormemente la histórica alianza con Estados Unidos contra los intentos de Irán de adquirir armas nucleares. Y quiero enfatizar de nuevo: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares”.
El plan, presentado como un avance diplomático por Trump y denominado Acuerdo de Desarme Completo, contempla que Hamas y otros grupos armados entreguen su arsenal a una nueva estructura de gobierno palestina. Según la propuesta, Israel iniciaría la retirada de sus tropas de Gaza en paralelo al avance del proceso de desarme, una condición que las autoridades israelíes consideran insuficiente. La cadena pública israelí Kan reportó que los ministros del gobierno de Netanyahu, durante la última sesión del Gabinete de Seguridad, expresaron su oposición a un alto el fuego, remarcando que aún existía margen para continuar.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó el acuerdo como un “paso histórico” y aseguró que la implementación del plan sería gradual, con el objetivo de que Gaza deje de ser utilizada como plataforma para ataques.