El terremoto en Colombia está entre los más potentes de la última década

El Servicio Geológico Colombiano confirmó este lunes que el sismo de magnitud 7,4 registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década.

"Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2", indicó el director del SGC, Julio Fierro Morales.

Fierro Morales precisó que hasta el momento se han registrado dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 "que se sintió recientemente". "Hay daños que tenemos conocimiento no por vías oficiales sino por redes sociales, particularmente en las ciudades de Manizales y Pereira", añadió.

El movimiento telúrico también se sintió en Ecuador, Panamá, Ecuador y Venezuela, país que sufrió un devastador doblete sísmico el pasado 24 de junio.

"Nosotros seguiremos informando (...) y recomendamos a la población mantener la calma y recibir la información de los canales oficiales", recalcó el funcionario.

La mañana de este lunes, el fuerte sismo con epicentro en el Chocó y una profundidad de 88 kilómetros, sacudió a todo el país dejando a su paso severos daños materiales e impactantes imágenes compartidas en redes sociales.