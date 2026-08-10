Terremoto en Colombia: se registran derrumbes y heridos en el departamento del Chocó

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ANSA
Publicado el 10/08/2026 a las 10h36
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Se han reportado heridos y graves daños en edificios en Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó, tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia esta mañana.

Las primeras imágenes difundidas por medios locales muestran edificios dañados, partes de estructuras derrumbadas y escombros en las calles en varias localidades.

Las autoridades están realizando evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y el número de personas afectadas. El sismo se registró a las 7:34 a. m. hora local y se sintió en numerosas regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, Cali, Manizales y Armenia.

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