Terremoto en Colombia: se registran derrumbes y heridos en el departamento del Chocó

Se han reportado heridos y graves daños en edificios en Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó, tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia esta mañana.

Las primeras imágenes difundidas por medios locales muestran edificios dañados, partes de estructuras derrumbadas y escombros en las calles en varias localidades.

Las autoridades están realizando evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y el número de personas afectadas. El sismo se registró a las 7:34 a. m. hora local y se sintió en numerosas regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, Cali, Manizales y Armenia.