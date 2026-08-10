Terremoto en Colombia tuvo 43 réplicas en poco más de 10 horas

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Publicado el 10/08/2026 a las 22h01
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El terremoto más fuerte registrado en Colombia en este siglo no terminó con el movimiento inicial. Después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el Servicio Geológico Colombiano registró decenas de movimientos posteriores concentrados principalmente en esa misma zona del país.

Mientras las autoridades elevaban a 111 la cifra de fallecidos, reportaban 87 heridos y contabilizaban edificios colapsados, hospitales dañados y aeropuertos fuera de operación, una secuencia continua de réplicas mantuvo activa la amenaza sísmica durante varias horas.

Después del terremoto que ocurrió a las 7:34 horas locales (8:34 en Bolivia), los registros sísmicos documentaron 43 réplicas en poco más de 10 horas, incluyendo una de magnitud 4,8 a las 8:18 horas locales y otra de magnitud 3,8 a las 10:01, ambas en la misma zona donde se originó el movimiento principal.

De acuerdo con el registro sísmico del 10 de agosto de 2026, el primer gran movimiento posterior al terremoto principal ocurrió a las 8:18 horas en San José del Palmar. La réplica alcanzó magnitud 4,8 y tuvo una profundidad instrumental de 94 kilómetros.

Minutos antes y después de ese evento se registraron múltiples sismos de menor intensidad en municipios cercanos del Chocó. Entre las 07:40 y las 09:30 horas fueron reportados movimientos en Istmina, Sipí, Medio San Juan, El Litoral del San Juan y nuevamente San José del Palmar, con magnitudes que oscilaron entre 2,0 y 3,4.

La actividad continuó durante toda la mañana de este lunes. El reporte sísmico también documentó movimientos posteriores en la misma región a las 10:22, 10:33, 10:48, 12:33, 14:30, 14:37, 16:39 y 17:42 horas, entre otros horarios.

Los registros muestran una concentración de eventos en torno a San José del Palmar y municipios vecinos del Chocó.

 

Emergencia nacional

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró la “situación de emergencia” tras el terremoto y aseguró que su Gobierno desplegó sus capacidades para atender a las zonas afectadas.

Según el último balance presidencial preliminar, el desastre dejó 111 muertos y 87 heridos. También se contabilizaron 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas.

Las autoridades reportaron además problemas de infraestructura en seis aeropuertos, que suspendieron operaciones comerciales.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, Diego Morales relató a la AFP que en uno de los edificios dañados quedaron destruidos muros, escaleras y parte del estacionamiento. Andrés Felipe Mejía, rescatista voluntario, informó que al menos 20 estructuras colapsaron en la ciudad con personas atrapadas en su interior.

Las autoridades locales señalaron además que el principal hospital público de Cali sufrió daños equivalentes al 70% de su infraestructura.

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