Más de un centenar de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Un fuerte terremoto ha afectado el centro y occidente de Colombia.

Según la información preliminar del Servicio Geológico Colombiano, su epicentro se dio en el occidente del país, en el municipio de San José del Palmar del departamento de Chocó, y tuvo una magnitud de 7,4 grados.

Se trata del sismo de mayor magnitud desde 1979, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en sus siglas en inglés).

La cifra de fallecidos, que ha ido creciendo a lo largo de la mañana, supera el centenar, con 40 de ellos en Pereira, una ciudad sobre la cordillera de los Andes, y sus alrededores.

La gobernadora del Valle del Cauca, más al sur, ha informado de 27 muertos más, sin incluir los que hayan fallecido en la ciudad de Cali, la tercera más poblada del país, que también resultó afectada.

Los primeros reportes hablaban de magnitudes de 6,7 y 6,6, y se ha ido informando de daños en otras ciudades del occidente colombiano como Armenia, Buenaventura, Quibdó y Manizales.

Si el epicentro ocurrió en una zona rural, montañosa y boscosa, los efectos se han extendido por áreas densamente pobladas.

Solo esas cuatro ciudades suman más de 3,5 millones de habitantes.

El presidente Abelardo de la Espriella, que lleva tres días en la Presidencia, se ha pronunciado sobre la emergencia a través de su cuenta de X, y ha informado de la instalación del Puesto de Mando Unificado para la coordinación de daños.

“Le he solicitado al director de la UNGRD [Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres] un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes”, informó.

En el Puesto de Mando Unificado de Bogotá se ha aprobado la declaratoria de desastre de carácter nacional: esto permite mover recursos de forma más inmediata para tender la emergencia, pero no es equivalente a llamar a un estado de emergencia económica y social, que le permitiría al presidente expedir decretos con fuerza de ley.

El movimiento se sintió con fuerza incluso en Panamá y Ecuador.

En Cali causó afectaciones estructurales y hay bomberos verificando edificaciones que habrían perdido el techo y parte de su estructura.

También se han dañado fachadas y ha caído material en algunos edificios.

Cerca del Acuaparque de la Caña se ha reportado el colapso total de una panadería y una tienda de la cadena de supermercados D1.

Una de las principales afectaciones ocurrió en el apartahotel El Molino Rojo, sobre la autopista suroriental, mientras el emblemático hotel de La Luna, al sur de la ciudad, colapsó.

Mientras tanto, equipos de socorro, incluidos bomberos, se han desplazado a distintos puntos de la ciudad para verificar el estado de las construcciones, mientras las autoridades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres adelantan la evaluación de los daños.

En Pereira, entre tanto, los daños han afectado al aeropuerto, hospitales y decenas de edificaciones más.

Y en la cercana Manizales, la catedral, un edificio neogótico icónico de la ciudad, ha visto la caída de una de sus torres.

La cordillera de Los Andes es, en general, una zona de alta sismicidad.

El país registra una media de 50.000 sismos al mes, aunque la mayoría de ellos son imperceptibles para el ser humano.

Varias de las principales ciudades de Colombia están ubicadas en la cordillera o en los dos grandes valles que la separan en tres ramales, por los que pasan los ríos Cauca y Magdalena.