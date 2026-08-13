Colombia se sigue moviendo: ya van más de 130 réplicas tras el terremoto

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AGENCIAS
Publicado el 13/08/2026 a las 8h49
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Colombia continúa registrando actividad sísmica después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Hasta la mañana de ayer, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) había contabilizado 130 réplicas, al menos seis de ellas con magnitud superior a 3,0 y una por encima de 4,0.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la última actualización de afectaciones por el terremoto: 265 fallecidos, más de 53.000 personas afectadas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos.

San José del Palmar volvió a temblar en la noche del martes 11 de agosto y la madrugada del miércoles 12 de agosto, en medio de la emergencia abierta por el terremoto de 7,4 del lunes, y con el Pacífico como la región más afectada. Estos movimientos han generado preocupación entre habitantes de diferentes regiones del país, especialmente porque algunos han sido perceptibles en zonas cercanas al epicentro.

¿Significa esta sucesión de movimientos que el país seguirá temblando durante los próximos días? ¿Existe un momento en el que pueda decirse que la actividad terminó?.

David Tovar, geólogo planetario, codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia y presidente de Europlanet Colombia, explicó que que las réplicas no son fenómenos aislados del terremoto principal, sino parte de la dinámica que se desencadena después de una gran liberación de energía en el interior de la Tierra.

En este caso, la actividad está relacionada con la interacción de la placa de Nazca, que se introduce por debajo de la placa Suramericana. El terremoto principal corresponde al mayor desplazamiento y liberación de energía, pero el proceso de fracturamiento y reajuste de las rocas puede continuar después.

Tovar utilizó una comparación cotidiana para explicar el fenómeno: arrastrar una mesa o una silla que no se desplaza de manera uniforme, sino que avanza mediante pequeños movimientos después de vencer la fricción inicial. Esos pequeños desplazamientos son, en términos sencillos, equivalentes a las réplicas que se registran después de un terremoto.

“Durante el terremoto hay un gran desplazamiento de los cuerpos de roca que genera esta liberación de energía. Tenemos el terremoto principal y días después o semanas después o como lo mencionaba meses después puede seguir habiendo pequeños desplazamientos que son las denominadas réplicas”, explicó el geólogo.

Que Colombia continúe registrando movimientos un día después del terremoto no constituye, por sí mismo, un comportamiento anormal. Según Tovar, se trata de una continuación del fracturamiento asociado al evento principal.

El punto clave es que no existe un calendario exacto para determinar cuándo terminarán. Los registros de terremotos de características similares muestran que las réplicas pueden extenderse desde algunos días hasta meses, pero ese rango no permite fijar una fecha concreta para el final de la secuencia.

Ayuda

El canciller de Colombia, Omar Bula, confirmó que el país ya ha empezado a recibir la ayuda humanitaria ofrecida por distintas naciones tras el terremoto de este lunes. “Hemos ya canalizado algunas donaciones importantes y, mientras que hablamos, hay aviones llegando al país con ayuda humanitaria”, afirmó.

Bula precisó que el primer cargamento en llegar fue el enviado por el gobierno de El Salvador, que arribó la noche del martes pasado.

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