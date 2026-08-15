Ocurre sismo de magnitud 6,4 en Indonesia, segundo sismo fuerte en un día

Un sismo de magnitud 6,4 ocurrió hoy sábado en la provincia de Sumatra del Norte, Indonesia; este es el segundo sismo fuerte que azota al país en un solo día, de acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG, por sus siglas en indonesio).

El sismo más reciente se da luego de un temblor de magnitud 7,7 que ocurrió en el este de Indonesia más temprano hoy sábado, el cual provocó la muerte de docenas de personas y llevó a poner en marcha una alerta temporal de tsunami que posteriormente fue suprimida.

De acuerdo con BMKG, el sismo ocurrió a las 17:54 hora local. Su epicentro fue ubicado en tierra alrededor de 11 kilómetros al sureste de Simalungun en Sumatra del Norte, a una profundidad de 163 kilómetros.

El sismo se sintió en varias áreas de Sumatra del Norte, señaló la BMKG y agregó que no tiene el potencial de desencadenar un tsunami.

Hasta el momento no hay reportes de daños materiales ni víctimas.