Sismo de magnitud 4,3 se registra en región chilena de Atacama

Un sismo de magnitud 4,3 se registró la tarde de este sábado con epicentro a 37 kilómetros al norte de Vallenar, en la región de Atacama, al norte de Chile, y una profundidad de 75 kilómetros, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 15.57 (hora local), de acuerdo con el reporte del organismo, que situó el epicentro en las coordenadas 28,24 grados de latitud sur y 70,73 grados de longitud oeste.

El sismo fue registrado durante una jornada con varios movimientos telúricos en distintos puntos de Chile. Entre ellos, el CSN reportó otros eventos de menor magnitud en las regiones de Atacama, Antofagasta, Coquimbo y La Araucanía.

Medios locales como La Tercera y Radio Agricultura reportaron el movimiento y precisaron que sus datos corresponden a los registros del Centro Sismológico Nacional.

Hasta el momento no se reportaron daños a personas, infraestructura o servicios básicos asociados al sismo.