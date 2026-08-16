Uruguay, Argentina y Perú: tres rostros de la Iglesia que recibirán a León XIV

Mundo
CIUDAD DEL VATICANO, Vatican News
Publicado el 16/08/2026 a las 8h53
ESCUCHA LA NOTICIA

El Papa León XIV realizará su primer Viaje Apostólico a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El anuncio oficial fue realizado por la Santa Sede el 5 de agosto, señalando que el Pontífice aceptó las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países:

   “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

   Durante once días, León XIV recorrerá diez ciudades: Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.

   

Uruguay, secularizado

La primera etapa del viaje será en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre. León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, destacó el significado de la visita y señaló que la Iglesia uruguaya ha escogido como lema del encuentro: “Les anuncio una gran alegría”. Para el arzobispo, la presencia de León XIV representa un mensaje de esperanza para todos.

   Según los datos recopilados por el profesor Fernando Altemeyer Junior, asistente doctor de la PUC-SP (Brasil), Uruguay tiene aproximadamente 3.382.500 habitantes, de los cuales 1.100.000 son católicos, equivalentes al 32 % de la población. El país es considerado el más secularizado de América Latina: cerca de la mitad de la población declara no pertenecer a ninguna religión o se identifica como atea.

   Esta realidad religiosa constituye uno de los grandes desafíos pastorales de la visita. Según los mismos datos, solo alrededor del 4 % de la población católica participa de la misa dominical. La Iglesia en Uruguay está organizada en nueve circunscripciones eclesiásticas — una arquidiócesis y ocho diócesis, con 235 parroquias, 501 sacerdotes, 103 diáconos permanentes, 876 religiosas consagradas y 4.257 catequistas.

   La presencia del Papa tendrá, además, un significado histórico. San Juan Pablo II visitó Uruguay en marzo de 1987 y regresó en mayo de 1988, recorriendo Montevideo, Salto, Melo y Florida. El país cuenta también con una figura reciente de santidad: santa Francisca Rubatto, primera santa del Uruguay, misionera nacida en Italia y canonizada en 2022.

   

Argentina abre el corazón

Del 8 al 11 de noviembre, León XIV estará en Argentina, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita tendrá un significado especial por tratarse de la tierra natal del Papa Francisco. Argentina cuenta actualmente con unos 46 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 30 millones son católicos, según los datos recopilados por el profesor Fernando Altemeyer Junior. Esto representa alrededor del 57% de la población.

   El país cuenta con 73 circunscripciones eclesiásticas, 2.793 parroquias y más de 10.000 centros de atención pastoral. En la Iglesia argentina trabajan actualmente 5.970 sacerdotes, 839 diáconos permanentes, 7.654 religiosas consagradas, 1.485 seminaristas mayores y más de 99.000 catequistas.

   La dimensión histórica también es relevante. La organización diocesana comenzó en el siglo XVI y las reducciones jesuíticas constituyeron una de las experiencias religiosas más significativas de la historia del país. Argentina fue también la tierra natal del cardenal Jorge Mario Bergoglio, elegido papa el 13 de marzo de 2013 con el nombre de Francisco y fallecido en Roma el 21 de abril de 2025.

   La Conferencia Episcopal Argentina invitó a todo el país a vivir la visita como un acontecimiento de esperanza y renovación. En su mensaje, los obispos afirmaron que, aunque serán pocos los días y las ciudades visitadas, “es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro”. La CEA expresó también su deseo de que la presencia de León XIV fortalezca el camino de comunión y anime a la Iglesia a ser cada vez más cercana, servidora y comprometida con la realidad del país.

Perú: el reencuentro

La tercera y más extensa etapa del viaje será en Perú, del 11 al 17 de noviembre. León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. La visita tendrá un significado especialmente personal para el Pontífice. León XIV desarrolló en Perú una parte importante de su experiencia misionera y pastoral desde que llegó al país en 1985. En Chiclayo ejerció como obispo entre 2015 y 2023, antes de asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos. Por eso, su regreso será también un reencuentro con una Iglesia y un pueblo con los que mantiene profundos vínculos.

   El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, recibió la confirmación de la visita con alegría y convocó a los peruanos a prepararse espiritualmente para recibir al Santo Padre. “Su presencia entre nosotros será un verdadero regalo para nuestro pueblo y una oportunidad para renovar nuestra fe, fortalecer la esperanza y caminar unidos como Iglesia al servicio del Evangelio”, dijo.

   Los datos aportados por el profesor Fernando Altemeyer Junior muestran la dimensión de la presencia católica en Perú. El país tiene aproximadamente 34,3 millones de habitantes, de los cuales 22,981 millones son católicos, alrededor del 67% de la población. El territorio cuenta con 46 circunscripciones eclesiásticas, 1.587 parroquias y 6.771 centros de atención pastoral.

   La Iglesia peruana cuenta con 90 obispos, 3.260 sacerdotes, 61 diáconos permanentes, 11.361 misioneros laicos, 1.826 seminaristas mayores, 5.697 religiosas consagradas y 55.963 catequistas. El país posee, además, una importante diversidad cultural y lingüística. Junto al español, el quechua y el aimara son lenguas oficiales en los ámbitos correspondientes, además de existir decenas de lenguas indígenas.

   El recorrido peruano llevará a León XIV desde Lima hacia Chiclayo, posteriormente a Cuzco, en los Andes, y finalmente a Pucallpa, en la Amazonía peruana. La llegada a Pucallpa adquiere una particular relevancia para la dimensión misionera del viaje, en una región marcada por la riqueza cultural de los pueblos amazónicos y por los desafíos sociales, ambientales y pastorales propios de la Amazonía.   

Tus comentarios

Lo más leído

1
En la misa de Quillacollo destacan don de unidad y sencillez de la Virgen
2
La fe de miles de feligreses se hace danza en Urkupiña
3
Paratech SRL fortalece su estructura institucional en Cochabamba y desmiente acusaciones sobre subsidios energéticos
4
Activan el plan "Frontera Segura" con allanamientos y expulsión de brasileños
5
Uruguay, Argentina y Perú: tres rostros de la Iglesia que recibirán a León XIV

Lo más compartido

1
Presidente Rodrigo Paz participará este sábado en la misa central de la Virgen de Urkupiña
2
La resistencia cultural de Ucrania frente al “bibliocidio” ruso
3
Iglesia Católica prepara misas y bendiciones de mascotas por San Roque
4
El milagro de Violeta. La perrita que sobrevivió a las calles y a un “corazón gigante”
5
Reportan el deceso del piloto en accidente aéreo cerca de Trinidad

Más en Mundo

15/08/2026
Ocurre sismo de magnitud 6,4 en Indonesia, segundo sismo fuerte en un día
Un sismo de magnitud 6,4 ocurrió hoy sábado en la provincia de Sumatra del Norte, Indonesia; este es el segundo sismo fuerte que azota al país en un solo día,...
Ver más
15/08/2026
Sismo de magnitud 4,3 se registra en región chilena de Atacama
Un sismo de magnitud 4,3 se registró la tarde de este sábado con epicentro a 37 kilómetros al norte de Vallenar, en la región de Atacama, al norte de Chile, y...
Ver más
Colombia continúa registrando actividad sísmica después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Hasta la mañana de ayer, el...
Ver más
13/08/2026
Colombia se sigue moviendo: ya van más de 130 réplicas tras el terremoto
El fenómeno astronómico despertó gran expectación en Europa, con millones de personas pendientes del cielo.
Ver más
12/08/2026
Eclipse solar regala una fugaz noche a millones de europeos
Su advertencia anuncia posibles represalias a la reciente intervención realizada por países europeos en barcos sospechosos de integrar la "flota fantasma" de Moscú.
Ver más
12/08/2026
Putin amenaza con interceptar buques occidentales
En  terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes el occidente de Colombia y se convirtió en el movimiento sísmico más fuerte sentido en el país durante la última década.
Ver más
12/08/2026
Qué es la subducción de placas y por qué provocó el sismo de magnitud 7,4
En Portada
16/08/2026 Cochabamba
En la misa de Quillacollo destacan don de unidad y sencillez de la Virgen
Fe, devoción y emoción marcaron ayer la misa central en honor a la Virgen de Urkupiña, una celebración que reunió a autoridades departamentales y municipales,...
vista
16/08/2026 Tendencias
El milagro de Violeta. La perrita que sobrevivió a las calles y a un “corazón gigante”
Cuando Violeta fue rescatada de un río en Quillacollo, nadie imaginaba que detrás de esa mirada vulnerable se escondía una guerrera. Con un “corazón gigante” a...
vista
16/08/2026 Cochabamba
Los Tiempos presente en Urkupiña
Los Tiempos, presente en la Entrada de la Virgen de Urkupiña. Aunque, el periódico refleja la festividad desde hace muchos años, década del 70’, por primera...
vista
16/08/2026 Seguridad
Destruyen cuatro fábricas móviles de pasta base de cocaína en el trópico de Cochabamba
Cuatro fábricas móviles de pasta base de cocaína, ubicadas en el municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco, del departamento de Cochabamba, fueron...
vista
16/08/2026 Música
Schinkel, el pianista alemán que lleva a Beethoven al jazz, llega a Cochabamba
Tras cautivar al público paceño con “Credo In Unum Mundum”, el pianista y compositor alemán Marcus Schinkel llega a Cochabamba para protagonizar un par de...
vista
16/08/2026 País
Autorizan a empresa Alere producir y vender combustibles
La empresa Recicladora Agroindustrial Estrella Rural del Este (Alere) SRL firmó ayer un convenio con el Gobierno para permitir la importación de 18.867...
vista
Actualidad
Fe, devoción y emoción marcaron ayer la misa central en honor a la Virgen de Urkupiña, una celebración que reunió a...
Ver más
16/08/2026 Cochabamba
En la misa de Quillacollo destacan don de unidad y sencillez de la Virgen
Quillacollo, la tierra de la Integración, vibró con la Entrada Folklórica de la Virgen de Urkupiña 2026. Más de 80...
Ver más
16/08/2026 Cochabamba
La fe de miles de feligreses se hace danza en Urkupiña
Los Tiempos, presente en la Entrada de la Virgen de Urkupiña. Aunque, el periódico refleja la festividad desde hace...
Ver más
16/08/2026 Cochabamba
Los Tiempos presente en Urkupiña
El Papa León XIV realizará su primer Viaje Apostólico a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, con visitas a...
Ver más
16/08/2026 Mundo
Uruguay, Argentina y Perú: tres rostros de la Iglesia que recibirán a León XIV
Deportes
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana...
Ver más
12/08/2026 Fútbol
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa...
Ver más
11/08/2026 Fútbol
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tendencias
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Hoy tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y...
Ver más
12/08/2026 Interesante
Unos 55 países observarán el eclipse de Sol número 16 del siglo XXI, no será visible desde Bolivia
El reciente sismo que afectó a Colombia ayer lunes volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos...
Ver más
11/08/2026 Tecnología
Cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone
Doble Click
Una densa columna de humo negro se elevaba hace unos días sobre la periferia industrial de Járkov, en el noreste de...
Ver más
16/08/2026 Cultura
La resistencia cultural de Ucrania frente al “bibliocidio” ruso
Tras cautivar al público paceño con “Credo In Unum Mundum”, el pianista y compositor alemán Marcus Schinkel llega a...
Ver más
16/08/2026 Música
Schinkel, el pianista alemán que lleva a Beethoven al jazz, llega a Cochabamba
Durante siglos, enfermedades infecciosas, hemorragias, trastornos metabólicos y períodos de escasez de alimentos...
Ver más
12/08/2026 Cultura
Quiénes fueron los 5 científicos que más vidas salvaron con sus descubrimientos
El filme nacional “La hija cóndor” continúa generando buenas noticias. El pasado lunes en la noche sumó dos galardones...
Ver más
12/08/2026 Cine
“La hija cóndor” gana dos títulos en Chile y va por más a Perú