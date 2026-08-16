Uruguay, Argentina y Perú: tres rostros de la Iglesia que recibirán a León XIV

El Papa León XIV realizará su primer Viaje Apostólico a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El anuncio oficial fue realizado por la Santa Sede el 5 de agosto, señalando que el Pontífice aceptó las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países:



“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.



Durante once días, León XIV recorrerá diez ciudades: Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.







Uruguay, secularizado



La primera etapa del viaje será en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre. León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, destacó el significado de la visita y señaló que la Iglesia uruguaya ha escogido como lema del encuentro: “Les anuncio una gran alegría”. Para el arzobispo, la presencia de León XIV representa un mensaje de esperanza para todos.



Según los datos recopilados por el profesor Fernando Altemeyer Junior, asistente doctor de la PUC-SP (Brasil), Uruguay tiene aproximadamente 3.382.500 habitantes, de los cuales 1.100.000 son católicos, equivalentes al 32 % de la población. El país es considerado el más secularizado de América Latina: cerca de la mitad de la población declara no pertenecer a ninguna religión o se identifica como atea.



Esta realidad religiosa constituye uno de los grandes desafíos pastorales de la visita. Según los mismos datos, solo alrededor del 4 % de la población católica participa de la misa dominical. La Iglesia en Uruguay está organizada en nueve circunscripciones eclesiásticas — una arquidiócesis y ocho diócesis, con 235 parroquias, 501 sacerdotes, 103 diáconos permanentes, 876 religiosas consagradas y 4.257 catequistas.



La presencia del Papa tendrá, además, un significado histórico. San Juan Pablo II visitó Uruguay en marzo de 1987 y regresó en mayo de 1988, recorriendo Montevideo, Salto, Melo y Florida. El país cuenta también con una figura reciente de santidad: santa Francisca Rubatto, primera santa del Uruguay, misionera nacida en Italia y canonizada en 2022.







Argentina abre el corazón



Del 8 al 11 de noviembre, León XIV estará en Argentina, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita tendrá un significado especial por tratarse de la tierra natal del Papa Francisco. Argentina cuenta actualmente con unos 46 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 30 millones son católicos, según los datos recopilados por el profesor Fernando Altemeyer Junior. Esto representa alrededor del 57% de la población.



El país cuenta con 73 circunscripciones eclesiásticas, 2.793 parroquias y más de 10.000 centros de atención pastoral. En la Iglesia argentina trabajan actualmente 5.970 sacerdotes, 839 diáconos permanentes, 7.654 religiosas consagradas, 1.485 seminaristas mayores y más de 99.000 catequistas.



La dimensión histórica también es relevante. La organización diocesana comenzó en el siglo XVI y las reducciones jesuíticas constituyeron una de las experiencias religiosas más significativas de la historia del país. Argentina fue también la tierra natal del cardenal Jorge Mario Bergoglio, elegido papa el 13 de marzo de 2013 con el nombre de Francisco y fallecido en Roma el 21 de abril de 2025.



La Conferencia Episcopal Argentina invitó a todo el país a vivir la visita como un acontecimiento de esperanza y renovación. En su mensaje, los obispos afirmaron que, aunque serán pocos los días y las ciudades visitadas, “es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro”. La CEA expresó también su deseo de que la presencia de León XIV fortalezca el camino de comunión y anime a la Iglesia a ser cada vez más cercana, servidora y comprometida con la realidad del país.

Perú: el reencuentro



La tercera y más extensa etapa del viaje será en Perú, del 11 al 17 de noviembre. León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. La visita tendrá un significado especialmente personal para el Pontífice. León XIV desarrolló en Perú una parte importante de su experiencia misionera y pastoral desde que llegó al país en 1985. En Chiclayo ejerció como obispo entre 2015 y 2023, antes de asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos. Por eso, su regreso será también un reencuentro con una Iglesia y un pueblo con los que mantiene profundos vínculos.



El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, recibió la confirmación de la visita con alegría y convocó a los peruanos a prepararse espiritualmente para recibir al Santo Padre. “Su presencia entre nosotros será un verdadero regalo para nuestro pueblo y una oportunidad para renovar nuestra fe, fortalecer la esperanza y caminar unidos como Iglesia al servicio del Evangelio”, dijo.



Los datos aportados por el profesor Fernando Altemeyer Junior muestran la dimensión de la presencia católica en Perú. El país tiene aproximadamente 34,3 millones de habitantes, de los cuales 22,981 millones son católicos, alrededor del 67% de la población. El territorio cuenta con 46 circunscripciones eclesiásticas, 1.587 parroquias y 6.771 centros de atención pastoral.



La Iglesia peruana cuenta con 90 obispos, 3.260 sacerdotes, 61 diáconos permanentes, 11.361 misioneros laicos, 1.826 seminaristas mayores, 5.697 religiosas consagradas y 55.963 catequistas. El país posee, además, una importante diversidad cultural y lingüística. Junto al español, el quechua y el aimara son lenguas oficiales en los ámbitos correspondientes, además de existir decenas de lenguas indígenas.



El recorrido peruano llevará a León XIV desde Lima hacia Chiclayo, posteriormente a Cuzco, en los Andes, y finalmente a Pucallpa, en la Amazonía peruana. La llegada a Pucallpa adquiere una particular relevancia para la dimensión misionera del viaje, en una región marcada por la riqueza cultural de los pueblos amazónicos y por los desafíos sociales, ambientales y pastorales propios de la Amazonía.