Rusia amenaza a Reino Unido por ataques de Ucrania con drones británicos

Rusia advirtió este lunes a Reino Unido de que habrá "consecuencias" después de que varios informes apuntan a que Ucrania ha empleado drones de fabricación británica para atacar objetivos en el interior del territorio ruso.

La advertencia llegó después de que el periódico dominical The Sunday Times informara, en su edición del domingo recién pasado, que Kiev había utilizado aparatos producidos por dos empresas británicas contra instalaciones militares e industriales dentro de Rusia.

En un comunicado, la Embajada de Rusia en Londres acusó a Reino Unido de ser "cómplice y coautor" de esos ataques y de "optar deliberadamente por una escalada" del conflicto.

"Las acciones de Londres tendrán, inevitablemente, consecuencias de las que tendrá que rendir cuentas", añadió.

"Cuanto más profunda sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, más alto será el precio que tendrá que pagar", afirmó.

Reino Unido aliado de Ucrania

Según el Sunday Times, una de las compañías implicadas es una filial del gigante de defensa BAE Systems. El periódico no reveló la identidad de la segunda empresa por motivos de seguridad.

El Ministerio de Defensa británico no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

Reino Unido figura entre los principales aliados de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022.

Londres ha comprometido alrededor de 25.000 millones de libras (33.000 millones de dólares) en ayuda a Kiev, de los que 16.000 millones corresponden a asistencia militar.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance contra territorio ruso, mientras Moscú ha redoblado su ofensiva con misiles y drones sobre la capital ucraniana.