Trump amenaza con bombardear a Omán si se interpone en sus planes

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AGENCIAS
Publicado el 18/08/2026 a las 8h45
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Donald Trump ha vuelto a amenazar con bombardear Omán si “se interpone en el camino” de sus esfuerzos por poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán , ya que el plazo de dos meses para negociar la paz con Irán expiró ayer sin que se vislumbre el fin del conflicto.

Las últimas amenazas contra Omán , que no es parte en la guerra, han puesto de manifiesto cómo el enfoque impredecible y a menudo escandaloso de Trump en materia de diplomacia ha molestado a los socios de Estados Unidos y no ha logrado el avance que prometió para poner fin a la guerra.

“Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos sin piedad”, dijo Trump a Fox News ayer, siendo esta la segunda vez que dirige semejante amenaza a Mascate, un antiguo socio estratégico de Estados Unidos que tradicionalmente ha servido como un canal de comunicación clave entre Washington y Teherán.

Los diversos conflictos en Oriente Medio continuaron ayer. Los hutíes de Yemen afirmaron haber atacado buques militares de Arabia Saudí —aliado de Estados Unidos— con misiles y drones en el Mar Rojo. Las autoridades saudíes no confirmaron el ataque, que según los hutíes impactó un buque militar saudí y cuatro embarcaciones de escolta. Se cree que el ataque tuvo lugar en un puerto cercano al estrecho de Bab el Mandeb, una importante ruta marítima mundial que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén.

En Israel, Jared Kushner, yerno de Trump, se reunió con Benjamin Netanyahu durante más de cuatro horas después de que el primer ministro israelí rechazara un plan de paz respaldado por Estados Unidos para la guerra de Gaza, que incluía la retirada de las tropas israelíes del territorio devastado. Netanyahu ha declarado que rechaza cualquier retirada que se produzca antes del desarme completo de Hamás. Según informaron funcionarios estadounidenses a los medios de comunicación, Kushner le habría dicho a Netanyahu que no creara obstáculos para un acuerdo de paz.

Trump ha basado el legado político de su segundo mandato presidencial en ser el “principal pacificador”, pero sus esfuerzos por desvincular a Estados Unidos de los conflictos en Oriente Medio se están estancando.

El presidente estadounidense profirió la amenaza contra Omán mientras lucha por poner fin al conflicto , casi seis meses después de su inicio, y cuando la ventana diplomática acordada con Teherán expiró sin que se vislumbre un acuerdo.

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