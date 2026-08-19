Trump declara el estrecho de Ormuz nuevo territorio de EEUU

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AGENCIAS
Publicado el 19/08/2026 a las 8h29
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Primero fueron Groenlandia y el canal de Panamá. Después, Canadá e incluso Venezuela. Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incluido al estrecho de Ormuz en su lista cada vez más larga en este mandato de territorios bajo soberanía ajena o internacional de los que dice que quiere anexionarse.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha hecho alarde de una política expansionista en la que declara, entre otras cosas, la supremacía estadounidense en el continente americano. Y sin duda en poner sus miras en otros puntos del planeta.

Ya había sorprendido la semana pasada cuando, en una declaración, aseguró que el cuello estratégico de botella marítima, la clave de su guerra contra Irán, se convertiría en territorio estadounidense.

Ayer ha dejado claro que no es una idea pasajera o una broma de un momento.

En un mensaje en su red social, Truth, el republicano ha publicado una fotografía con esta denominación.

En la imagen se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán.

En ella marca el estrecho de Ormuz con un círculo y añade el lema “NUEVO Territorio de Estados Unidos”, acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

En otro mensaje posterior en su red social, el mandatario ha vuelto a referirse al paso marítimo y al estancamiento de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

“No hay conversaciones ni charlas en marcha, o previstas, con la República Islámica de Irán.El bloqueo naval sigue en pleno efecto y fuerza. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”.

Ya el pasado viernes Trump aseguró que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” tras “derrotar a Irán”.

Aunque las negociaciones siguen estancadas y el plazo que los dos países se dieron en junio para llegar a un acuerdo de paz definitivo expiró este lunes sin pena ni gloria, el presidente insiste en proclamar que su país es el vencedor militar absoluto del conflicto.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, había declarado el republicano en un mítin celebrado en Long Island (Nueva York).

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