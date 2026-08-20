Aluviones en el norte de Chile dejan un muerto y más de 2 mil evacuados

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 20/08/2026 a las 8h21
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Un sistema frontal cargado de lluvias, nieve y tormentas eléctricas golpeó con fuerza el norte de Chile durante los últimos días, provocando aluviones y derrumbes que ya dejaron al menos una persona fallecida y a miles de vecinos evacuados de sus hogares.

La magnitud de la emergencia llevó al presidente José Antonio Kast a decretar estado de excepción de catástrofe para la provincia de Tocopilla, lo que permite movilizar recursos humanos y materiales adicionales, incluidas fuerzas militares, para enfrentar el desastre.

La comuna más golpeada fue Tocopilla, en la región de Antofagasta, donde las quebradas cordilleranas generaron una corriente de lodo, piedras y sedimentos que bajó con fuerza por las calles del sector Pacífico Norte y zonas aledañas, arrastrando a su paso automóviles y dañando viviendas. Vecinos compartieron en redes sociales videos del momento exacto en que el aluvión avanzaba entre las casas y convertía las arterias del pueblo en verdaderos ríos de barro.

Ante el riesgo de nuevos aluviones, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de al menos seis sectores de Tocopilla —entre ellos Tres Marías, Cinco de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins— y envió alertas de emergencia a los teléfonos celulares de los habitantes de la zona.

Según el último balance, más de 2.000 personas fueron trasladadas de manera preventiva a albergues municipales, entre ellos liceos, escuelas y el estadio regional de Antofagasta. A la cifra se suma el traslado de unos 540 internos del centro penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta como medida de resguardo.

Las autoridades confirmaron además la muerte de una persona en un accidente de tránsito vinculado a las condiciones climáticas, mientras cinco establecimientos de salud de la zona quedaron fuera de servicio y debieron derivar a sus pacientes a otros centros asistenciales.

Senapred canceló la alerta amarilla que regía en la zona y decretó alerta roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, ante la alta probabilidad de nuevos aluviones y remociones en masa determinada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

El temporal también provocó el cierre de caminos, cortes de agua y de electricidad, y dejó comunidades aisladas en distintos puntos del norte grande. En el paso fronterizo con Bolivia, el Complejo Chungará permanece cerrado.

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