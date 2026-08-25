Brasil impone multa a TikTok por casi $us 30 millones

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Deutsche Welle
Publicado el 25/08/2026 a las 22h21
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Las autoridades de Brasil multaron este martes al gigante chino TikTok con casi 30 millones de dólares por fallas en el tratamiento de datos de niños y adolescentes, una sanción que dijeron manda un "mensaje" a las otras plataformas.

Brasil ha adoptado medidas firmes para regular las redes sociales y desde hace unos meses exige que los usuarios menores de 16 años vinculen sus cuentas a las de sus padres.

La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) dijo que identificó por parte de TikTok el tratamiento de datos de usuarios menores de edad "sin fundamento legal". Estos datos "se utilizaban para ofrecerles publicidad", dijo la agencia.

"Esperamos que con este episodio de hoy, otras plataformas entiendan el mensaje" y "adelanten" eventuales medidas correctivas, dijo en rueda de prensa Fabrício Lopes, superintendente de la ANPD.

Además de la multa por más de 153 millones de reales, el organismo ordenó a ByteDance Brasil, filial brasileña de TikTok, creada en China, que "elimine los datos obtenidos de manera irregular".

Lopes dijo que el erróneo tratamiento de los datos por parte de TikTok llevó a mostrar publicidad a adolescentes en un entorno que "no era apropiado", incluso cuando estos acceden a la plataforma sin un perfil registrado.

La red de videos cortos dijo en un comunicado que la multa alude a hechos de 2021 y que no tiene en cuenta "las medidas previstas" desde entonces.

TikTok acordó la semana pasada pagar 400 millones de dólares para poner fin a una demanda en Estados Unidos en la que era señalada de recopilar datos personales de menores sin el permiso de sus padres.

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