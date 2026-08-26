Buscan a desaparecidos en riadas entre Nepal y el Tíbet

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Deutsche Welle
Publicado el 26/08/2026 a las 22h33
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Equipos de rescate se movilizaban el jueves 27 de agosto para encontrar a cientos de desaparecidos, entre ellos más de 400 turistas extranjeros, en la frontera entre Nepal y Tíbet, tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que han causado al menos 160 muertos.

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, señalaron las autoridades sobre el desastre que arrasó aldeas enteras. Se espera que la cifra de fallecidos aumente.

Al caer la noche, las autoridades continuaban con la sombría tarea de recuperar e intentar identificar los cuerpos.

Sobre las 8:40 hora local del miércoles (22:55 del martes en Bolivia) un desprendimiento de glaciar a unos 20 km al noreste del paso de Rasuwagadhi (frontera entre Nepal y China) provocó una riada masiva de lodo y sedimentos en el río Lhende, según las autoridades nepalíes.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (23:30 del martes en Bolivia) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales. El agua llegó también a territorio chino.

Decenas de imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo pequeños pueblos enteros, embalses, puentes y otras infraestructuras son arrasadas completamente cuando el río que los atraviesa crece de golpe, mientras decenas de personas corren intentando huir de las inundaciones.

 

Unos 340 extranjeros desaparecidos

Funcionarios del Ministerio de Turismo de Nepal informaron que más de 400 turistas se encuentran desaparecidos; de ellos, alrededor de 340 son extranjeros.

Sunil Sharma, portavoz de la Junta de Turismo de Nepal, declaró a Associated Press que 133 de los turistas procedían de la India y realizaban una peregrinación.

También aseguró que 47 de los turistas desaparecidos eran de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 del Reino Unido y 24 de Canadá.

"El Departamento de Estado está al tanto de los estadounidenses afectados por las inundaciones en Nepal y sigue de cerca la situación", dijo un portavoz de esa entidad en Washington.

Canadá también seguía de cerca la situación, según señaló el primer ministro canadiense, Mark Carney, en X, calificando las inundaciones de "absolutamente devastadoras".

Entre los extranjeros desaparecidos hay también ciudadanos de Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Ucrania, informó la Junta de Turismo.

Corea del Sur comunicó que ocho de sus ciudadanos, que trabajaban en una central hidroeléctrica, están desaparecidos.

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