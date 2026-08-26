Casi 400 personas desaparecidas tras inundaciones en Nepal

Mundo
DW
Publicado el 26/08/2026 a las 12h09
ESCUCHA LA NOTICIA

Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme inundación arrasara la región fronteriza con Tíbet y dejara al menos 55 muertos este miércoles.

En imágenes compartidas por la policía nepalí puede verse un río desbordado que va barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. La policía también dijo que hay "varios agentes que estaban fuera de contacto".

El número de víctimas se identificó gracias a "un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes", señaló la Oficina de Turismo.

Un terremoto habría causado la tragedia 

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas usadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Se sospecha que un terremoto sacudió la región y desencadenó una avalancha de hielo y roca en el río Lhende Khola, lo que provocó las inundaciones. Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de una segunda inundación, ya que persiste una obstrucción aguas arriba en el río, el cual atraviesa tanto Nepal como Tíbet.

Asimismo, se emitieron alertas de inundación en los estados indios de Bihar y Uttar Pradesh, limítrofes con Nepal, dado que varios ríos descienden desde el Himalaya hacia sus llanuras.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Represalia: Canadá contraataca a Estados Unidos con aranceles
2
Gobierno dice que se permite protestar, pero no bloquear; Yapacaní da 48 horas
3
Beller dice que llevará pruebas contra Cerimedo por enriquecimiento ilícito
4
Pese a plan de seguridad, matan a cuatro personas en Tarija, Beni y Santa Cruz
5
Cocapata clama por ayuda: nevada afectó a familias y a 15.000 llamas

Lo más compartido

1
EEUU lanza el plan ‘Paria Económico’ para asfixiar a Irán
2
Luto en la música: Muere la cantautora estadounidense Dolly Parton
3
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
4
Persisten las filas por el diésel y sectores productivos exigen abrogación del Decreto 5676
5
Proyecto de Ley de Inversiones aún no llega a comisión y no hay fecha de tratamiento

Más en Mundo

26/08/2026
Represalia: Canadá contraataca a Estados Unidos con aranceles
El Gobierno de Canadá dio a conocer ayer los productos estadounidenses por valor de unos 27.600 millones de dólares canadienses (unos 20.000 millones de...
Ver más
25/08/2026
Brasil impone multa a TikTok por casi $us 30 millones
La millonaria penalidad es por "irregularidades", como la recopilación de datos de niños y adolescentes sin base legal. Las autoridades brasileñas dijeron que...
Ver más
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció ayer el inicio de la operación ‘Paria Económica’ para cortar “todas las opciones económicas” de Irán con el objetivo de elevar la...
Ver más
25/08/2026
EEUU lanza el plan ‘Paria Económico’ para asfixiar a Irán
Un presidente de 80 años con siete postulaciones en su haber, el hijo de un expresidente condenado por conspiración y once aspirantes más arrancaron el domingo 16 de agosto la campaña para las...
Ver más
23/08/2026
Estos son los 13 que se disputarán la presidencia de Brasil
Al menos 5.000 bailarines bolivianos llegaron este sábado a la Gran Vía de Madrid para celebrar la fiesta de la Virgen de Urkupiña, en una jornada en la que polleras, plumas, aguayos y el sonido de...
Ver más
22/08/2026
Más de 5.000 bailarines toman la Gran Vía de Madrid en la histórica Entrada de la Virgen de Urkupiña
Desde Honduras, piden investigar la red del asesor político Fernando Cerimedo, quien recibió detención preventiva por 180 días en Santa Cruz por presunta tentativa de feminicidio.
Ver más
22/08/2026
Excandidata presidencial de Honduras pide investigar la red de Cerimedo en su país
En Portada
26/08/2026 País
Paz instruye una "investigación minuciosa" en el caso Cerimedo
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, instruyó una "investigación minuciosa" en las denuncias que pesan contra el asesor presidencial Fernando Cerimedo,...
vista
26/08/2026 Cochabamba
Alcaldía derruye más de 60 edificaciones ilegales en Sacaba
Estaban en un área protegida, quienes las construyeron fueron avisados por el Gobierno Autónomo de ese municipio antes de ejecutar las acciones para recuperar...
vista
26/08/2026 Economía
Morales evalúa hacer ajustes al decreto del ‘dieselazo’; pero descarta la abrogación
El nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció este miércoles ajustes al Decreto Supremo 5676 del “dieselazo”, pero descarta...
vista
26/08/2026 País
Beller dice que llevará pruebas contra Cerimedo por enriquecimiento ilícito
Nadia Beller, principal acusadora de  Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, indicó ayer que fue convocada a declarar en calidad de testigo...
vista
26/08/2026 País
Gobierno dice que se permite protestar, pero no bloquear; Yapacaní da 48 horas
Los pobladores de Yapacaní decidieron dar un plazo de 48 horas al Gobierno para la abrogación del DS 5676, que fija Bs 18 por litro de diésel para grandes...
vista
26/08/2026 Cochabamba
Cocapata clama por ayuda: nevada afectó a familias y a 15.000 llamas
Las autoridades de Cocapata, uno de los municipios más jóvenes de Cochabamba creado en 2009, claman por ayuda debido a los estragos que han causado las dos...
vista
Actualidad
El ministro de Gobierno declaró en el Parlamento que no se detectaron sustancias controladas en los controles aduaneros...
Ver más
26/08/2026 País
Oviedo denuncia falta de cooperación chilena en caso ‘narcomaderas’
Estaban en un área protegida, quienes las construyeron fueron avisados por el Gobierno Autónomo de ese municipio antes...
Ver más
26/08/2026 Cochabamba
Alcaldía derruye más de 60 edificaciones ilegales en Sacaba
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, instruyó una "investigación minuciosa" en las denuncias que pesan contra el...
Ver más
26/08/2026 País
Paz instruye una "investigación minuciosa" en el caso Cerimedo
Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme...
Ver más
26/08/2026 Mundo
Casi 400 personas desaparecidas tras inundaciones en Nepal
Deportes
Con el propósito de consolidarse como sede del ráquetbol, ayer dirigentes de esta disciplina oficializaron el...
Ver más
26/08/2026 Multideportivo
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
Mauricio Soria fue destituido de Always Ready y Giancarlo Umaña, de Aurora. Con ellos son 34 los directores técnicos...
Ver más
25/08/2026 Fútbol
Caen otros dos entrenadores; ya suman 34 los despedidos en los clubes de la División Profesional
Con un póker de Erick Veizaga, Wilstermann le propinó una paliza (8-0) a Cala Cala en el cotejo que correspondió a la...
Ver más
24/08/2026 Fútbol
Wilster golea a Cala Cala con un póker de Veizaga
Los resultados condicionan de manera directa la continuidad de los entrenadores de fútbol. Respaldado en esa lógica,...
Ver más
24/08/2026 Fútbol
El “Equipo del pueblo” busca entrenador tras la salida del colombiano Giancarlo Umaña
Tendencias
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
El mono araña o marimono (Ateles chamek), el primate más grande de Bolivia, fue recategorizado este año de Vulnerable (...
Ver más
24/08/2026 Medio Ambiente
El mono araña entra en peligro de extinción en Bolivia, pero el tráfico de crías no da tregua
Bolivia se prepara para observar un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna, que podrá apreciarse en...
Ver más
23/08/2026 Ciencia
Eclipse "Luna de sangre" en Bolivia: ¿Cuándo y cómo verlo?
El aniversario de una marca país no solo es motivo de celebración, sino también un espacio para evaluar la salud del...
Ver más
23/08/2026 Interesante
Alberto Arze, gerente de la ICAM, en Podcast Los Tiempos
Doble Click
Tim Curry, un actor de carácter que creó una galería de villanos deliciosos y muy chiflados para el teatro y la...
Ver más
26/08/2026 Cine
Muere a los 80 años Tim Curry, actor icónico y estrella de "Rocky Horror Picture Show"
Es imposible pensar en Dolly Parton sin que la mente nos lleve a ese voluminoso cardado rubísimo, esas uñas infinitas,...
Ver más
26/08/2026 Música
Muere Dolly Parton, la leyenda del country que cantaba desde el corazón
La película La noche del demonio: Fuera del más allá debutó el 21 de agosto de 2026 con una recaudación mundial de 60,1...
Ver más
26/08/2026 Cultura
“La noche del demonio” supera $us 60 millones en su estreno mundial
El mundo de la música y el espectáculo está de luto. Dolly Parton, una de las figuras más influyentes, queridas y...
Ver más
25/08/2026 Música
Luto en la música: Muere la cantautora estadounidense Dolly Parton