Represalia: Canadá contraataca a Estados Unidos con aranceles

El Gobierno de Canadá dio a conocer ayer los productos estadounidenses por valor de unos 27.600 millones de dólares canadienses (unos 20.000 millones de dólares estadounidenses) a los que se aplicaron aranceles de hasta el 50 por ciento desde las 00:01 horas del 8 de septiembre, en un paso más en la escalada de la guerra comercial entre estos dos aliados históricos norteamericanos.

“Este es un desafío sin precedentes impuesto a Canadá , pero Canadá estará a la altura de las circunstancias”, declaró el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, luego de que Donald Trump anunciara el lunes aranceles del 50 por ciento a productos canadienses. “Creo que lo que los canadienses pueden ver esta mañana es que estamos unidos. Estamos unidos en nuestra respuesta”, añadió Champagne.

Las represalias afectan a sectores como acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pasta y papel y electrónica. La extensa lista incluye además pescado y marisco, miel, quesos, frigoríficos, congeladores y muebles, algunos de ellos con limitaciones que van del 15 al 50 por ciento. El objetivo, dijeron altos funcionarios, es proteger al mercado canadiense.

Más temprano, la Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló que Mark Carney habló con los líderes de los principales partidos de la oposición para “proporcionarles la información de última hora sobre la respuesta del Gobierno a los injustificados aranceles de EE. UU.”. Canadá y China son los únicos países que han respondido a los impuestos por Washington.

La respuesta de Ottawa incluye 7.500 millones de dólares canadienses en nuevas ayudas, que se añaden a cerca de 25.000 millones movilizados durante los últimos 18 meses para hacer frente a las medidas comerciales estadounidenses. Además, hay medidas laborales como la ampliación de varias flexibilidades temporales del seguro de desempleo, así como un nuevo programa para que las empresas puedan retener y recalificar a sus empleados.

Trump, por su parte, acusó este martes a Canadáde querer perjudicar intencionalmente a empresas estadounidenses y aseguró que el país vecino es el más “difícil” e “intransigente” con los que ha tratado. “Han llevado a la quiebra a muchas empresas estadounidenses magníficas”, aseguró Trump en su red Truth Social, en la que también anunció que estaba considerando cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”.