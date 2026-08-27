Riada: al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal

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AGENCIAS
Publicado el 27/08/2026 a las 8h18
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Al menos 157 personas han muerto ayer en Nepal y otras tres en Tíbet, aunque se teme por la vida de cientos más, tras una violenta riada y deslizamientos de tierra en el corredor montañoso de Gyirong, fronterizo entre ambos territorios usado por numerosos montañeros.

El desastre se produjo hacia las diez y media de la mañana, hora china (seis horas menos en la España peninsular).

Por ahora no está claro qué provocó esta tragedia ni dónde se originó, pero cobra fuerza la hipótesis de que pudo ser causada por el vaciamiento de un lago glaciar.

La policía nepalí ha recuperado hasta ahora 157 cadáveres en la zona del desastre.

La Junta de Turismo del país afirma además que hay 384 viajeros -291 extranjeros y 93 nacionales- en una lista provisional de personas sin localizar.

A ellos se suman al menos casi un centenar de miembros de las fuerzas del orden y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

Las autoridades chinas han contabilizado al menos 265 personas desaparecidas, según el primer balance difundido por la televisión estatal china CCTV. Es decir, hasta el momento hay más de 700 desaparecidos.

La agencia Efe, citando a las autoridades nepalíes, afirma que hay dos españoles que no han podido ser localizados.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar muestran la tragedia en cuestión de segundos.

Decenas de personas corriendo, intentando escapar de la avalancha de agua y lodo que se llevaba por delante autobuses como si fueran de papel y destrozaba a su paso edificios, puentes y otras infraestructuras.

“Nunca había visto una inundación así”, ha afirmado Girilal Budhathoki, un nepalí que resultó herido en la riada, al portal de noticias Online Khabar.

Budhathoki ha contado que vio desaparecer a su esposa y cuatro hijos frente a sus ojos antes de que se perdieran en el deslizamiento.

“Corrí hacia una esquina y logré sobrevivir, pero la corriente arrasó con el refugio en el que se encontraban”, ha agregado desde un hospital de la zona. “No tengo ninguna esperanza de que mi familia sobreviva”.

Entre los desaparecidos figuran, entre otros, 133 ciudadanos indios, 19 malasios, 33 británicos, 47 estadounidenses, 34 australianos, 24 canadienses, siete ucranios, seis singapurenses, seis sudafricanos y cinco japoneses, según EFE, citando fuentes nepalíes.

Las autoridades locales insisten en que siguen comprobando esta lista, por lo que todavía no puede concluirse que todos hayan sido arrastrados por la riada.

La elevada presencia de extranjeros en esta zona se explica porque este corredor transfronterizo es el que usan los grupos organizados que viajan entre Katmandú y Tíbet.

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