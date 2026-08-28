Nepal: hay casi 2.000 desaparecidos por riada

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Deutsche Welle
Publicado el 28/08/2026 a las 17h33
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Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido tras añadir al recuento a más de 900, tres días después de la devastadora riada que golpeó al país.

Entre los desaparecidos se encuentran 933 empleados de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal aduanero y 622 turistas extranjeros y nepalíes de residencia exterior, además de ciudadanos locales.

Según las autoridades nepalíes, el total de viajeros que no han podido ser localizados incluye también a 98 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 61 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia y 33 de Reino Unido, entre otras nacionalidades.

 

Situación crítica y nuevas alarmas

Los miles de rescatistas desplegados a ambos lados de la frontera han recuperado hasta ahora 584 cuerpos (579 en Nepal y cinco en China) de la inmensa masa de lodo que el miércoles sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china de Tíbet.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue causado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.

La torrencial masa de hielo y barro formó además enormes acumulaciones de agua. Una de estas cedió este viernes en Tíbet y puso en riesgo a los equipos que rastrean la zona. La policía nepalesa instó a todos los rescatistas a ponerse "inmediatamente a salvo", pero levantó la alerta poco después.

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