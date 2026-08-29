EEUU impone nuevas sanciones económicas a Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), propuso ayer viernes una regla que revocaría el acceso de corresponsalía bancaria del Banque Misr UAE a las instituciones financieras de Estados Unidos como parte de una nueva campaña de sanciones dirigida a Irán.

"El Tesoro prometió romper toda cuerda de salvamento económico con la que Teherán cuente aún para finalmente acabar con la amenaza del régimen iraní", señaló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, refiriéndose a la campaña llamada "Operación Paria Económico".

"También advertimos que los facilitadores de Irán no podrán seguir gozando de acceso al dólar estadounidense y al sistema financiero global", señaló Bessent. "Banque Misr UAE decidió enterarse de la peor manera y hoy daremos el primer paso para hacerlo responsable de su continuo y atroz apoyo al régimen iraní".

De acuerdo con el departamento, Banque Misr UAE es "un nodo crítico" para el acceso de Irán a los dólares estadounidenses. Entre enero de 2024 y junio de 2026, el banco procesó aproximadamente 1.800 millones de dólares en transacciones para 103 empresas que el departamento dijo que podrían ser parte de las redes bancarias iraníes paralelas.

Las acciones propuestas contra el banco cortarán lo que el departamento describió como una cuerda de salvamento económico clave y un vehículo para la evasión de sanciones por parte de Irán.

Por otra parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también sancionó hoy a Reza Mohammad Taeedi, un ciudadano iraní y gerente general de la sucursal en Dubái del banco iraní Bank Melli, y afirmó que el banco había facilitado miles de millones de dólares en transacciones a través de cuentas controladas por la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

Bessent anunció la "Operación Paria Económico" el lunes, y señaló que el propósito de la campaña es cortar las cuerdas de salvamento financiero restantes de Irán. Advirtió que cualquier entidad que facilite el lavado de dinero o la evasión de sanciones en nombre de Irán sería aislada del sistema financiero de Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, describió la campaña de Estados Unidos como "terrorismo económico" e hizo un llamado a Naciones Unidas para que denuncie las acciones estadounidenses.