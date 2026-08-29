EEUU impone nuevas sanciones económicas a Irán

Mundo
XINHUA
Publicado el 29/08/2026 a las 12h25
ESCUCHA LA NOTICIA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), propuso ayer viernes una regla que revocaría el acceso de corresponsalía bancaria del Banque Misr UAE a las instituciones financieras de Estados Unidos como parte de una nueva campaña de sanciones dirigida a Irán.

"El Tesoro prometió romper toda cuerda de salvamento económico con la que Teherán cuente aún para finalmente acabar con la amenaza del régimen iraní", señaló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, refiriéndose a la campaña llamada "Operación Paria Económico".

"También advertimos que los facilitadores de Irán no podrán seguir gozando de acceso al dólar estadounidense y al sistema financiero global", señaló Bessent. "Banque Misr UAE decidió enterarse de la peor manera y hoy daremos el primer paso para hacerlo responsable de su continuo y atroz apoyo al régimen iraní".

De acuerdo con el departamento, Banque Misr UAE es "un nodo crítico" para el acceso de Irán a los dólares estadounidenses. Entre enero de 2024 y junio de 2026, el banco procesó aproximadamente 1.800 millones de dólares en transacciones para 103 empresas que el departamento dijo que podrían ser parte de las redes bancarias iraníes paralelas.

Las acciones propuestas contra el banco cortarán lo que el departamento describió como una cuerda de salvamento económico clave y un vehículo para la evasión de sanciones por parte de Irán.

Por otra parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también sancionó hoy a Reza Mohammad Taeedi, un ciudadano iraní y gerente general de la sucursal en Dubái del banco iraní Bank Melli, y afirmó que el banco había facilitado miles de millones de dólares en transacciones a través de cuentas controladas por la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

Bessent anunció la "Operación Paria Económico" el lunes, y señaló que el propósito de la campaña es cortar las cuerdas de salvamento financiero restantes de Irán. Advirtió que cualquier entidad que facilite el lavado de dinero o la evasión de sanciones en nombre de Irán sería aislada del sistema financiero de Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, describió la campaña de Estados Unidos como "terrorismo económico" e hizo un llamado a Naciones Unidas para que denuncie las acciones estadounidenses. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Cisterneros y Gobierno inician diálogo para suspender el paro del sector
2
Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU
3
El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara
4
Fiscal general promete investigación "sin interferencias" del caso Cerimedo
5
Quillacollo confirma la serenata en homenaje a su 121 aniversario, en septiembre

Lo más compartido

1
Catástrofes naturales: así se desencadenó la mortífera riada de Nepal
2
Sokol no declara en la Fiscalía "por motivos laborales"
3
Cochabamba se prepara para correr por una causa en la Carrera 33 horas de solidaridad
4
Gobierno aplica estado de excepción y desbloquea carretera Beni-Santa Cruz
5
Viva Cashback 1

Más en Mundo

28/08/2026
Sentencian a expresidente de Ecuador por recibir soborno de Sinohydro
Lenín Moreno acusó al expresidente Rafael Correa y al que fuera vicepresidente Jorge Glas de haber adjudicado a la empresa china la construcción de la mayor...
Ver más
28/08/2026
Nepal: hay casi 2.000 desaparecidos por riada
El devastador deslave ocurrido el miércoles en el norte de Nepal, en la frontera con China, deja también al menos 584 muertos.
Ver más
Una catastrófica riada de agua, lodo, hielo y escombros arrasó este miércoles varios valles y localidades a lo largo de la frontera entre Nepal y la región del Tíbet (China), dejando cientos de...
Ver más
28/08/2026
Catástrofes naturales: así se desencadenó la mortífera riada de Nepal
Las autoridades estiman que hay al menos 1.400 personas desaparecidas, de las cuales varios cientos son turistas extranjeros. Las labores de rescate siguen adelante.
Ver más
27/08/2026
Sube a 392 la cifra de muertos por catástrofe en Nepal-Tíbet
Al menos 157 personas han muerto ayer en Nepal y otras tres en Tíbet, aunque se teme por la vida de cientos más, tras una violenta riada y deslizamientos de tierra en el corredor montañoso de Gyirong...
Ver más
27/08/2026
Riada: al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal
Los reportes oficiales dan cuenta de que más 400 extranjeros de una decena de países continuaban ilocalizables en la zona del desastre.
Ver más
26/08/2026
Buscan a desaparecidos en riadas entre Nepal y el Tíbet
En Portada
29/08/2026 Seguridad
Disponen la detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por ganancias ilícitas
La Justicia dispuso este sábado la detención preventiva del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz)...
vista
29/08/2026 País
Gobierno ratifica que no ejercerá injerencia en la investigación de la Fiscalía contra Cerimedo
Este sábado, el Gobierno nacional ratificó su posición formal de no ejercer ninguna injerencia sobre la investigación que desarrolla la Fiscalía General del...
vista
29/08/2026 Seguridad
Cerimedo dice que iba a establecerse en Bolivia y que Paz solo era su amigo
En audiencia de medidas cautelaras por el caso de presunto enriquecimiento ilícito, el exasesor presidencial Fernando Cerimedo afirmó que el presidente Rodrigo...
vista
29/08/2026 País
Velasco y Libre exigen a la Policía no presionar a fiscales que indagan el caso Cerimedo
La Bancada de Libre en la Cámara de Diputados y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco exigieron a la Policía Boliviana no presionar, condicionar ni...
vista
29/08/2026 País
Cerimedo sobre Lara: “Está en ese lugar gracias al trabajo que se hizo”
El exasesor presidencial Fernando Cerimedo señaló este sábado en su audiencia por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado que...
vista
29/08/2026 Seguridad
Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU
El coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Henry C. G. fue detenido en Bolivia a requerimiento de autoridades de Estados Unidos, en un caso que involucra a...
vista
Actualidad
Con el propósito de unir deporte y solidaridad, la Sociedad Católica San José, presentó oficialmente la 5ª Carrera 33...
Ver más
29/08/2026 Cochabamba
Cochabamba se prepara para correr por una causa en la Carrera 33 horas de solidaridad
Tras una semana de diálogo y mesas de trabajo en instalaciones de YPFB en Santa Cruz, el Gobierno nacional y los...
Ver más
29/08/2026 Economía
Gobierno y cisterneros firman acuerdo y suspenden paro de transporte de combustible
Este sábado, el Gobierno nacional ratificó su posición formal de no ejercer ninguna injerencia sobre la investigación...
Ver más
29/08/2026 País
Gobierno ratifica que no ejercerá injerencia en la investigación de la Fiscalía contra Cerimedo
La Justicia dispuso este sábado la detención preventiva del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en la cárcel de...
Ver más
29/08/2026 Seguridad
Disponen la detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por ganancias ilícitas
Deportes
Brindar explicaciones a través de los altoparlantes de los estadios sobre las decisiones luego de revisar el VAR no...
Ver más
28/08/2026 Fútbol
La FBF determinó que los jueces expliquen sus decisiones tras revisar las imágenes del VAR
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo argentinos investigados por corrupción en el fútbol mundial, alcanzaron un acuerdo...
Ver más
27/08/2026 Fútbol
Empresarios argentinos revelan “negociados” en el fútbol
Con el propósito de consolidarse como sede del ráquetbol, ayer dirigentes de esta disciplina oficializaron el...
Ver más
26/08/2026 Multideportivo
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
Mauricio Soria fue destituido de Always Ready y Giancarlo Umaña, de Aurora. Con ellos son 34 los directores técnicos...
Ver más
25/08/2026 Fútbol
Caen otros dos entrenadores; ya suman 34 los despedidos en los clubes de la División Profesional
Tendencias
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
El mono araña o marimono (Ateles chamek), el primate más grande de Bolivia, fue recategorizado este año de Vulnerable (...
Ver más
24/08/2026 Medio Ambiente
El mono araña entra en peligro de extinción en Bolivia, pero el tráfico de crías no da tregua
Bolivia se prepara para observar un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna, que podrá apreciarse en...
Ver más
23/08/2026 Ciencia
Eclipse "Luna de sangre" en Bolivia: ¿Cuándo y cómo verlo?
Doble Click
Luto en la música boliviana. Este viernes 28 de agosto falleció el fundador y voz principal de la agrupación folklórica...
Ver más
29/08/2026 Música
El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara
En el marco del XV Taller Internacional de Guion – Bolivia Lab 2026, se desarrolla en Cochabamba, la Muestra...
Ver más
28/08/2026 Cultura
Bolivia Lab 2026 lleva adelante la Muestra Internacional de Películas
La arcilla de Huayculi, departamento de Cochabamba, dejará de ser solo materia para vasijas y objetos utilitarios para...
Ver más
28/08/2026 Cultura
La arcilla de Huayculi se transforma en instrumento sonoro con la tecnología
Dolly Parton pasó sus últimos seis meses de vida recluida en su mansión de Tennessee, con el cabello perdido por los...
Ver más
27/08/2026 Música
Últimos días de Dolly Parton en medio de una silenciosa batalla contra el cáncer