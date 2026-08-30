Ecuador se declara en alerta roja por el fenómeno de El Niño

El Gobierno de Ecuador declaró ayer la alerta roja en todo el territorio para fortalecer las acciones de preparación ante el fenómeno El Niño.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) indicó que la medida se adopta considerando la evolución de las condiciones océano-atmosféricas.

La resolución establece la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales para coordinar acciones de preparación y respuesta.

También dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación.

En este marco, los gobiernos locales deberán cumplir y ejecutar sus planes de acción ante el fenómeno El Niño, indicó la SNGR en un comunicado.

El Gobierno activa las medidas de prevención

La institución apuntó que mantendrá el seguimiento y la articulación con los distintos niveles de Gobierno para fortalecer la preparación y respuesta en territorio, con el objetivo de proteger a la población y reducir los posibles impactos asociados al evento.

La declaratoria de alerta roja permite fortalecer desde ahora las acciones, anticipar escenarios de riesgo y activar los mecanismos necesarios para proteger a la población.