EEUU explotará el petróleo de Venezuela para reabastecer sus reservas estratégicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que utilizará el petróleo obtenido a través del reciente acuerdo con Venezuela para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de su país, a la que acusó al expresidente Joe Biden de haber “vaciado prácticamente”, según el portal de Infobae.

“Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, por culpa del dormilón Joe Biden, han quedado prácticamente vacías. El proceso de ‘llenado’ comenzará muy pronto, y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos. ¡Gracias!”, escribió en su red Truth Social.

Un acuerdo que otorga a EEUU el control de más de una quinta parte del crudo venezolano.

El mensaje llega un día después de que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaran un acuerdo que le da a Washington una participación en las vastas reservas petroleras venezolanas, calificado por el propio Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

Según trascendió, Estados Unidos y un operador privado no identificado en Venezuela conformaron una nueva compañía con derechos sobre yacimientos petroleros aún no explotados por un plazo de 100 años, que involucra el desarrollo de 17 campos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles y que podría atraer inversiones por $us 100.000 millones con más de $us 209.000 millones en impuestos para Caracas.

El acuerdo, negociado —según Trump— por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le otorga a Estados Unidos el 55% de la producción de la nueva compañía.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó el acuerdo como un paso hacia la recuperación económica del país y la modernización de su industria petrolera. En un discurso televisado el domingo por la noche, insistió en que la soberanía de Venezuela está garantizada y afirmó que las reservas petroleras “dejarán de ser una estadística inerte y fría para convertirse en soluciones concretas”, como casas.

No todos en Venezuela recibieron la noticia de la misma manera. El profesor de Harvard Ricardo Hausmann, ex ministro de Planificación venezolano, calificó el pacto de “vergonzoso” y sostuvo en redes sociales que “los venezolanos no van a respetar este acuerdo ilegítimo y ninguna gran petrolera estadounidense lo va a tomar en serio, porque saben que no va a durar”.