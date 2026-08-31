Nepal: casi 1.000 personas murieron en catastrófica riada

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 31/08/2026 a las 19h14
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La devastadora riada ocurrida el miércoles en Nepal, cerca de la frontera con China, deja al menos 939 muertos, indicó este lunes la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias, que revisó a la baja el balance de desaparecidos y lo situó en 3.925.

Por su parte, los medios estatales chinos confirman la muerte de 16 personas en la región autónoma del Tíbet y 546 desaparecidos, lo que eleva el balance total a 955 muertos y 4.471 desaparecidos.

"Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora", declaró el primer ministro nepalí Balendra Shah, "pero avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos".

Las condiciones extremas ponen a prueba a los equipos de rescate

En condiciones peligrosas y bajo la amenaza de una nueva crecida de las aguas, los rescatistas redoblan sus esfuerzos para intentar sacar posibles sobrevivientes del mar de barro que sepultó esta remota región del Himalaya.

Cubiertos a veces hasta la cintura en un pantano de barro gris y pegajoso, militares, policías y guías nepaleses exploran, excavan y siguen trabajando día y noche en busca de supervivientes en estos lugares de difícil acceso, asistidos por especialistas procedentes de India, China y Corea del Sur.

En el lado chino, los equipos de rescate exploran con las mismas dificultades el corazón de la zona siniestrada en el Tíbet, en particular el puesto fronterizo de Gyirong, cuyo edificio fue borrado por las aguas.

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