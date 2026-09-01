Nicaragua aprueba reforma y excluye a opositores de comicios

El Congreso de Nicaragua, bajo control total del oficialismo, aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de oposición participar en las elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años, una iniciativa que ya había suscitado críticas por parte de Estados Unidos y otros países de la región.

La reforma, respaldada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, superó su primera votación en la Asamblea Nacional.

Murillo anunció el lunes que la enmienda será ratificada en una segunda votación a partir del 18 de enero, ya que la ley nicaragüense exige que los cambios constitucionales sean aprobados en dos sesiones legislativas distintas antes de entrar en vigor.

La reforma también extiende los mandatos de los copresidentes y de otros funcionarios electos, así como de los jefes del ejército y la policía, de seis a siete años.

Sesión especial fuera de la capital

"Aprobadas de forma unánime", dijo el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, tras la votación general del articulado en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, 90 km al noroeste de Managua, la capital del país.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera que esas manifestaciones fueron un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos, que tilda al gobierno de "dictadura".

Luego de esas movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos que fueron despojados de su nacionalidad acusados de "traición a la patria".

Debido a ello, la oposición es prácticamente nula en el país.

Sus dirigentes en el exilio advierten que la exclusión de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo, pues el mandatario padece lupus y problemas renales.

"No habrá más elecciones", anunció Ortega

El 19 de julio, Ortega declaró públicamente que "no habrá ás elecciones" en Nicaragua para evitar que la oposición “tome el poder" nuevo.

Varios ​países centroamericanos, así como Bolivia, Brasil y Chile, criticaron el anuncio de Ortega, considerándolo un nuevo retroceso democrático, mientras que Estados Unidos instó a la comunidad internacional a aislar al gobierno nicaragüense y Panamá retiró a su embajador de Managua.

En 2024, el partido gobernante aprobó una reforma que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y ⁠elevó a Murillo, ​entonces vicepresidenta del país, al cargo de copresidenta. También pospuso las elecciones presidenciales, originalmente programadas para finales de este año, hasta finales ​de 2027.