Unión Europea incluye a Bolivia en lista de países de alto riesgo por "deficiencias" en prevención del lavado de dinero
La Unión Europea incorporó a Bolivia en la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales (lavado de dinero) y del financiamiento del terrorismo.
Según la información, la lista fue modificada de acuerdo a las reformas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está contenida en el Reglamento Delegado (UE) 2026/83, aprobado por la Comisión Europea en diciembre de 2025 y fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en enero de 2026.
"El Reglamento Delegado (UE) 2026/83,3 que modifica el listado de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo", dice el documento.
De acuerdo a la descripción, en la lista fue incluida Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas, mientras que otros seis países fueron eliminados.
"Reglamento Delegado (UE) 2026/83 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2025, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 para añadir Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas a la lista de terceros países de alto riesgo que han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar las deficiencias constatadas y han elaborado un plan de acción con el GAFI", afirman.
Pero, cabe aclarar que dicha clasificación europea no equivale a una sanción económica contra Bolivia, ni establece algún tipo de bloqueo financiero o prohíbe el comercio con el país.
Sin embargo, el efecto más relevante se da en el sistema financiero, ya que las instituciones financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia y análisis de riesgo frente a operaciones que involucren a Bolivia.
¿Qué países se encuentran en la lista de alto riesgo?
* Afganistán
* Argelia
* Angola
* Bolivia
* Islas Vírgenes Británicas
* Camerún
* Costa de Marfil
* República Democrática del Congo
* Haití
* Irán
* Kenia
* Laos
* Líbano
* Mónaco
* Myanmar/Birmania
* Namibia
* Nepal
* Rusia
* Sudán del Sur
* República Popular Democrática de Corea (RPDC)
* Siria
* Trinidad y Tobago
* Vanuatu
* Venezuela
* Vietnam
* Yemen