Unión Europea incluye a Bolivia en lista de países de alto riesgo por "deficiencias" en prevención del lavado de dinero

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Unitel y Los Tiempos
Publicado el 01/09/2026 a las 13h59
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La Unión Europea incorporó a Bolivia en la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales (lavado de dinero) y del financiamiento del terrorismo.

Según la información, la lista fue modificada de acuerdo a las reformas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está contenida en el Reglamento Delegado (UE) 2026/83, aprobado por la Comisión Europea en diciembre de 2025 y fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en enero de 2026.

"El Reglamento Delegado (UE) 2026/83,3 que modifica el listado de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo", dice el documento.

De acuerdo a la descripción, en la lista fue incluida Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas, mientras que otros seis países fueron eliminados.

"Reglamento Delegado (UE) 2026/83 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2025, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 para añadir Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas a la lista de terceros países de alto riesgo que han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar las deficiencias constatadas y han elaborado un plan de acción con el GAFI", afirman.

Pero, cabe aclarar que dicha clasificación europea no equivale a una sanción económica contra Bolivia, ni establece algún tipo de bloqueo financiero o prohíbe el comercio con el país.

Sin embargo, el efecto más relevante se da en el sistema financiero, ya que las instituciones financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia y análisis de riesgo frente a operaciones que involucren a Bolivia.

¿Qué países se encuentran en la lista de alto riesgo?

 

* Afganistán

* Argelia

* Angola

* Bolivia

* Islas Vírgenes Británicas

* Camerún

* Costa de Marfil

* República Democrática del Congo

* Haití

* Irán

* Kenia

* Laos

* Líbano

* Mónaco

* Myanmar/Birmania

* Namibia

* Nepal

* Rusia

* Sudán del Sur

* República Popular Democrática de Corea (RPDC)

* Siria

* Trinidad y Tobago

* Vanuatu

* Venezuela

* Vietnam

* Yemen

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