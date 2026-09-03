Irán informa de 18 muertos y 108 heridos tras ataques de EEUU

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 03/09/2026 a las 8h37
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Salud iraní, Mohammad-Reza Zafarghandi, informó ayer  que 18 personas murieron y otras 108 resultaron heridas durante los ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán , de acuerdo con un comunicado publicado en el sitio de internet de la oficina presidencial de Irán .

En un comunicado aparte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó en los términos más enérgicos los “actos de agresión” más recientes llevados a cabo por Estados Unidos contra el país y destacó la determinación de Irán de defender “decisivamente” su independencia, soberanía nacional e integridad territorial.

Indica que el Gobierno estadounidense infringió nuevamente la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán , además, atacó varios lugares civiles e infraestructura de servicios, mató e hirió a varios ciudadanos iraníes y dañó propiedades públicas y privadas.

Ayer, el Comando Central estadounidense dijo en la red social X que sus fuerzas “completaron exitosamente una oleada de ataques contra objetivos militares iraníes”, citando los “recientes intentos de ataques del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y contra soldados estadounidenses”.

Irán respondió atacando bases y activos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin, la región semiautónoma de Kurdistán en Irak y en Emiratos Árabes Unidos.

Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a “estrecho de Trump”, tras asegurar que se encuentra bajo el “control” de Estados Unidos. Esta crucial vía marítima sigue siendo uno de los mayores centros de disputa más de seis meses después de la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Teherán.

Horas antes, la República Islámica acusó a Washington de “crimen de guerra” por el ataque en el que mató a al menos cinco personas que se encontraban en una boda y prometió nuevas represalias.

“Ahora que está bajo control de EEUU, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de ‘Estrecho de Trump’”, señaló el inquilino de la Casa Blanca en su plataforma Truth Social.

El Brent supera los USD 95

Los precios del petróleo Brent cerraron ayer con una subida del 1,04%, hasta USD 95,63 por barril, en una sesión marcada por la volatilidad extrema tras la reanudación de los ataques militares entre Estados Unidos e Irán, que mantienen restringido el tráfico en el estrecho de Ormuz y presionan al alza los mercados energéticos globales.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD 91,01, con un avance del 0,63%.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Histórico acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela
2
Ecojet reinicia operaciones en Sucre y Tarija, tras gestión del ministro Zamora
3
Prevén sequía severa y escalada de calor en Bolivia por efecto de El Niño
4
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
5
Al menos 4 sectores alistan marchas y bloqueos hoy y mañana contra D.S. 5676

Más en Mundo

02/09/2026
Histórico acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela
La Casa Blanca detalló ayer las condiciones del acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela, y lo presentó como una alianza estratégica...
Ver más
01/09/2026
Donald Trump advierte que va a golpear con fuerza a Irán
El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos responderá a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio, en momentos en que...
Ver más
La Unión Europea incorporó a Bolivia en la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales (lavado de dinero) y del...
Ver más
01/09/2026
Unión Europea incluye a Bolivia en lista de países de alto riesgo por "deficiencias" en prevención del lavado de dinero
Luego de que el ejército de Estados Unidos lanzara una nueva oleada de ataques sobre Irán, la Guardia Revolucionara del régimen iraní arremetió contra bases militares norteamericanas en diferentes...
Ver más
01/09/2026
Irán respondió a los ataques de EEUU con una oleada de drones y misiles contra bases militares en países del golfo
El Congreso de Nicaragua, bajo control total del oficialismo, aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de oposición participar en las elecciones y extiende el mandato...
Ver más
01/09/2026
Nicaragua aprueba reforma y excluye a opositores de comicios
Al menos ocho personas murieron en la madrugada de este martes en Kiev , y otras cuatro perdieron la vida en sus alrededores, en un nuevo ataque masivo de Rusia con misiles balísticos y drones contra...
Ver más
01/09/2026
Rusia lanzó ataque masivo contra Kiev y sus alrededores
En Portada
03/09/2026 País
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
El Gobierno y productores de Santa Cruz llegaron a acuerdos y permitieron levantar los bloqueos instalados en los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas,...
vista
02/09/2026 Economía
Justiniano anuncia que pequeños productores podrán acceder hasta a 2.500 litros de diésel al mes y pide levantar los bloqueos
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este miércoles que los pequeños productores agropecuarios continuarán accediendo al diésel al precio de Bs...
vista
02/09/2026 Economía
YPFB dejará de comercializar hidrocarburos
“La intención del Gobierno es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos (…) esta empresa estatal “no fue creada con...
vista
02/09/2026 Seguridad
Cocaleros toman un retén policial en el Chapare
Desalojaron a los efectivos antidrogas del punto de control de El Castillo, aseguran que fue una toma pacífica y la justifican con un reclamo por “abuso de...
vista
02/09/2026 Seguridad
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, designó este miércoles a nuevas autoridades en cinco Fiscalías departamentales como parte de una “reestructuración...
vista
02/09/2026 Seguridad
Fiscalía rechaza denuncia de un abogado contra la primera dama
Esa acción judicial contra María Elena Urquidi fue presentada, el 28 de agosto en Santa Cruz, por Lucas Wilbur Tórrez Áñez, y derivada a la Departamental de La...
vista
Actualidad
El ministro de Salud iraní, Mohammad-Reza Zafarghandi, informó ayer  que 18 personas murieron y otras 108 resultaron...
Ver más
03/09/2026 Mundo
Irán informa de 18 muertos y 108 heridos tras ataques de EEUU
El Gobierno y productores de Santa Cruz llegaron a acuerdos y permitieron levantar los bloqueos instalados en los...
Ver más
03/09/2026 País
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
Esa acción judicial contra María Elena Urquidi fue presentada, el 28 de agosto en Santa Cruz, por Lucas Wilbur Tórrez...
Ver más
02/09/2026 Seguridad
Fiscalía rechaza denuncia de un abogado contra la primera dama
Desalojaron a los efectivos antidrogas del punto de control de El Castillo, aseguran que fue una toma pacífica y la...
Ver más
02/09/2026 Seguridad
Cocaleros toman un retén policial en el Chapare
Deportes
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, decidió retirarse de la Selección Argentina,...
Ver más
01/09/2026 Fútbol
Adiós: Lionel Messi se retira de la Selección Argentina después de seis campeonatos mundiales
Bolívar dominó el clásico nacional con autoridad y golpeó primero en el estadio Hernando Siles. La velocidad de los...
Ver más
31/08/2026 Fútbol
Bolívar domina el clásico nacional y gana por goleada en el Siles
Tendencias
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
El lago Titicaca se deja recorrer de muchas maneras. A 177 kilómetros al noroeste de La Paz, en la Península Challapata...
Ver más
31/08/2026 Medio Ambiente
Aviturismo en Escoma: comunidades aymaras se unen para proteger el hábitat del zambullidor del Titicaca
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Doble Click
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más
Con la obtención del trigésimo tercer galardón en el Festival Internacional de Cine de los Andes (FICA),en Cusco, Perú...
Ver más
01/09/2026 Cine
“La hija cóndor” se afianza como gran candidata a los premios Òscar y Goya
No es casualidad que corrientes ateas y creyentes confluyan más o menos en lo mismo cuando analizan las potenciales...
Ver más
31/08/2026 Cultura
La IA bajo la mirada de la Iglesia y la filosofía
El estreno de la película boliviana “Cielo” en los cines de Cochabamba y el concierto de Grillo Villegas conmemorando...
Ver más
31/08/2026 Cine
Cartelera: El filme boliviano “Cielo” se estrena en Cochabamba