Irán informa de 18 muertos y 108 heridos tras ataques de EEUU

El ministro de Salud iraní, Mohammad-Reza Zafarghandi, informó ayer que 18 personas murieron y otras 108 resultaron heridas durante los ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán , de acuerdo con un comunicado publicado en el sitio de internet de la oficina presidencial de Irán .

En un comunicado aparte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó en los términos más enérgicos los “actos de agresión” más recientes llevados a cabo por Estados Unidos contra el país y destacó la determinación de Irán de defender “decisivamente” su independencia, soberanía nacional e integridad territorial.

Indica que el Gobierno estadounidense infringió nuevamente la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán , además, atacó varios lugares civiles e infraestructura de servicios, mató e hirió a varios ciudadanos iraníes y dañó propiedades públicas y privadas.

Ayer, el Comando Central estadounidense dijo en la red social X que sus fuerzas “completaron exitosamente una oleada de ataques contra objetivos militares iraníes”, citando los “recientes intentos de ataques del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y contra soldados estadounidenses”.

Irán respondió atacando bases y activos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin, la región semiautónoma de Kurdistán en Irak y en Emiratos Árabes Unidos.

Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a “estrecho de Trump”, tras asegurar que se encuentra bajo el “control” de Estados Unidos. Esta crucial vía marítima sigue siendo uno de los mayores centros de disputa más de seis meses después de la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Teherán.

Horas antes, la República Islámica acusó a Washington de “crimen de guerra” por el ataque en el que mató a al menos cinco personas que se encontraban en una boda y prometió nuevas represalias.

“Ahora que está bajo control de EEUU, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de ‘Estrecho de Trump’”, señaló el inquilino de la Casa Blanca en su plataforma Truth Social.

El Brent supera los USD 95

Los precios del petróleo Brent cerraron ayer con una subida del 1,04%, hasta USD 95,63 por barril, en una sesión marcada por la volatilidad extrema tras la reanudación de los ataques militares entre Estados Unidos e Irán, que mantienen restringido el tráfico en el estrecho de Ormuz y presionan al alza los mercados energéticos globales.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD 91,01, con un avance del 0,63%.