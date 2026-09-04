Irán advierte de que cambió su “doctrina de defensa” y dará una respuesta arrolladora a EEUU

Las autoridades de Irán han advertido ayer de que Teherán “cambió su doctrina de defensa” a raíz de los últimos bombardeos ejecutados por Estados Unidos y ha adelantado que su respuesta será a partir de ahora “desequilibrada” y “agresivamente desestabilizadora”.

“Los nuevos crímenes estadounidenses contra la nación iraní han cambiado nuestros ecuaciones de seguridad y nuestra doctrina de defensa. Desde ahora, nuestra respuesta será desequilibrada, de múltiples capas y agresivamente desestabilizadora”, ha afirmado el vicepresidente iraní, Mohamed Reza Aref.

Así, ha resaltado que “los estadounidenses deben pensar sobre aprovisionarse de gasolina y combustible, dado que a la economía estadounidense le esperan meses oscuros”, según un mensaje publicado en redes sociales tras los últimos ataques estadounidenses, que han dejado al menos 18 muertos y cerca de 150 heridos.

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado ayer que el país ha “alejado la amenaza” de Irán, pero que ahora aspira a “derrocar” al “régimen” de Teherán, incidiendo en que no es una tarea “imposible”.