OIEA remite a Irán al Consejo de Seguridad de ONU por incumplir sus obligaciones nucleares

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AGENCIAS
Publicado el 10/09/2026 a las 9h07
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El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, votó ayer a favor de remitir a Irán al Consejo de Seguridad por el “incumplimiento” de sus obligaciones nucleares, en un intento por redoblar la presión sobre la república islámica.

La resolución, presentada en Viena por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, fue aprobada por 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones.

El texto expresa “profunda preocupación” por el incumplimiento persistente de Irán de sus obligaciones e insta al país a subsanar “urgentemente” su incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias con el organismo. Rusia, China y Níger se opusieron a su adopción.

El OIEA no ha tenido acceso a instalaciones nucleares clave de Irán desde que Israel, con apoyo de Estados Unidos, lanzó en junio de 2025 ataques contra sitios nucleares iraníes. Algunas de esas instalaciones también fueron alcanzadas durante la última guerra, que estalló el 28 de febrero, y el organismo reclamó en varias oportunidades poder acceder a ellas. Tras los primeros ataques, Irán había restringido en el verano boreal de 2025 el acceso de los inspectores, alegando motivos de seguridad.

Según la resolución, el director general del OIEA, Rafael Grossi, necesita ese acceso para poder “proporcionar las garantías necesarias respecto de la corrección y exhaustividad de las declaraciones de Irán”.

Entre tanto, el Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado ayer el ataque efectuado en la víspera por el Ejército estadounidense contra varios petroleros iraníes en aguas del golfo Pérsico, en medio de las crecientes hostilidades entre ambos países y el estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

La cartera diplomática ha condenado “enérgicamente” un ataque que ha calificado de “agresivo” en un comunicado difundido en redes sociales en el que ha considerado que, sumado a las sanciones y el bloqueo naval impuestos por Washignton, supone “una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional”.

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