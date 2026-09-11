11 de septiembre de 2001: a 25 años del atentado que cambió al mundo

Estados Unidos conmemora hoyel 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre con una serie de actos en todo el país.

Aquel martes de 2001, un grupo de atacantes suicidas secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono en Washington, causando la muerte de miles de personas.

El ataque tuvo profundas consecuencias en todo el mundo.

1. ¿Qué edificios fueron atacados?

Cuatro aviones que sobrevolaban el este de Estados Unidos fueron secuestrados simultáneamente por pequeños grupos de atacantes.

Posteriormente, los utilizaron como misiles guiados y los estrellaron contra edificios emblemáticos de Nueva York y Washington.

Dos de los aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. El segundo impacto se produjo 17 minutos después del primero.

Los edificios se incendiaron, dejando atrapadas a personas en los pisos superiores y cubriendo la ciudad de humo.

En menos de dos horas, ambas torres de 110 pisos colapsaron y quedaron reducidas a enormes nubes de polvo.

Un tercer avión destruyó la fachada occidental del Pentágono, la gigantesca sede del ejército estadounidense situada a las afueras de la capital del país, Washington.

Un cuarto avión se estrelló en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave. Se cree que los secuestradores tenían la intención de atacar el Capitolio de Washington.

2. ¿Cuántas personas murieron en los atentados?

En total, 2.977 personas (sin contar a los 19 secuestradores) perdieron la vida, la mayoría de ellas en Nueva York. Las víctimas fatales fueron: 246 pasajeros y tripulantes a bordo de los cuatro aviones. En las Torres Gemelas murieron 2.606 personas, ya sea en el momento del ataque o posteriormente a causa de las heridas sufridas durante el mismo. 125 personas en el Pentágono. La víctima más joven fue Christine Lee Hanson, de 2 años, y la mayor, Robert Norton, de 82. Ambos eran pasajeros de los aviones.

3. ¿Quiénes fueron los atacantes del 11-S?

Una red extremista islamista llamada al Qaeda planeó los ataques desde Afganistán.

Liderada entonces por Osama bin Laden, al Qaeda culpaba a Estados Unidos y a sus aliados de los conflictos en el mundo musulmán.

Se cree que Khalid Sheikh Mohammed, miembro del grupo, ideó el plan y ayudó a reclutar a los pilotos, algunos de los cuales se habrían entrenado en Estados Unidos.

Diecinueve personas perpetraron los secuestros, organizadas en tres equipos de cinco y uno de cuatro (en el avión que se estrelló en Pensilvania). Quince de los secuestradores eran sauditas, como Bin Laden. Dos eran de los Emiratos Árabes Unidos, uno de Egipto y otro de Líbano.

5. ¿Quién es Khalid Sheikh Mohammed y qué pasó con él?

Khalid Sheikh Mohammed nació en Kuwait y estudió ingeniería en EE.UU. antes de combatir en Afganistán en la década de 1980.

El FBI ya lo buscaba antes del 11 de septiembre debido a su presunta implicación en otros atentados con bomba que habían sido frustrados.

Tras su detención en 2003, Mohammed pasó tres años en centros de detención secretos de la CIA, donde fue sometido a duras técnicas de interrogatorio, antes de ser trasladado a Guantánamo, en Cuba, donde permanece desde entonces. En agosto de 2026, un juez militar estadounidense dictaminó que Khalid Sheikh Mohammed será juzgado en junio de 2028.

6. ¿Cuál fue el legado del 11-S?

Las medidas de seguridad aérea se reforzaron en todo el mundo en los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre. En EEUU se creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para reforzar la seguridad en aeropuertos y aviones.