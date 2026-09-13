Hallan muerto al primo de la presidenta peruana, Keiko Fujimori

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue hallado muerto este domingo en el edificio donde vivía solo, en el distrito limeño de La Molina, informaron medios locales.

Según un acta policial citada por la prensa peruana, el hombre habría muerto varios días antes de ser encontrado. Las autoridades investigan cuándo ocurrió el fallecimiento y qué sucedió en los días previos.

Por el momento, la causa de la muerte no fue informada oficialmente y el caso permanece bajo investigación.

Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku.

El vínculo entre las familias Fujimori y Kagami se remonta, por tanto, a la hermana del exmandatario.

Según el diario Perú21, Kagami había trabajado como consultor de servicios en Cajamarca.

Keiko Fujimori y los demás familiares no han realizado hasta ahora declaraciones públicas sobre el caso..