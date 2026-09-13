Sao Paulo: Sube a 5 los muertos tras el derrumbe de un edificio sobre una casa habitada por bolivianos

La madrugada del sábado en una zona del este de Sao Paulo (Brasil), un edificio de 12 pisos construido ilegalmente, cayó sobre una vivienda en la que vivían y trabajaban inmigrantes bolivianos que se dedicaban a la costura en busca de un mejor futuro. Todos eran parientes y amigos de Herbert Chino Choque. Las autoridades brasileñas informaron que hasta anoche encontraron cinco cuerpos.

Antes los equipos de rescate habían hallado con vida a un hombre y a un niño.

Luego rescataron los cuerpos sin vida de dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos. Los Bomberos continuaban con la búsqueda de cuatro cuerpos. En las últimas horas hallaron otros tres. La búsqueda continuaba.

El siniestro se produjo durante la madrugada de este sábado en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, la ciudad más populosa de Brasil.

Herbert Chino, de 43 años, dijo este sábado que vivía en la casa destruida por el derrumbe con su esposa, sus hijas de 5 y 7 años, y otros cinco familiares y amigos de la familia.

El departamento de bomberos informó que este sábado en la mañana 59 bomberos y 21 vehículos se encontraban en el lugar atendiendo el incidente.

El colapso de un edificio en construcción sobre una casa en la que vivían una decena de bolivianos dejó este sábado al menos dos muertos y cuatros desaparecidos en la ciudad brasileña de São Paulo, informaron fuentes oficiales.

Pese a que el colapso ocurrió durante una madrugada de fuertes lluvias y vientos en San Pablo (Brasil). Sin embargo, la Defensa Civil aclaró que todavía no existe evidencia para establecer que las precipitaciones hayan sido directamente responsables del accidente.

El diario El Deber informó que los bolivianos que residían en el inmueble sobre el que cayó el edificio lo utilizaban también como taller de trabajo.

La mayoría había llegado a San Pablo (Brasil) hacía más de cinco años en busca de oportunidades laborales. Uno de los sobrevivientes, de acuerdo con Araos, lleva alrededor de tres décadas viviendo en esa ciudad.

Asimismo, la vivienda no pertenecía a los ciudadanos bolivianos, sino que era un inmueble alquilado donde desarrollaban sus actividades.