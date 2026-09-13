Sao Paulo: Sube a 5 los muertos tras el derrumbe de un edificio sobre una casa habitada por bolivianos

Mundo
URGENTEBO
Publicado el 13/09/2026 a las 8h29
ESCUCHA LA NOTICIA

La madrugada del sábado en una zona del este de Sao Paulo (Brasil), un edificio de 12 pisos construido ilegalmente, cayó sobre una vivienda en la que vivían y trabajaban inmigrantes bolivianos que se dedicaban a la costura en busca de un mejor futuro. Todos eran parientes y amigos de Herbert Chino Choque. Las autoridades brasileñas informaron que hasta anoche encontraron cinco cuerpos.

Antes los equipos de rescate habían hallado con vida a un hombre y a un niño.

Luego rescataron los cuerpos sin vida de dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos. Los Bomberos continuaban con la búsqueda de cuatro cuerpos. En las últimas horas hallaron otros tres. La búsqueda continuaba.

El siniestro se produjo durante la madrugada de este sábado en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, la ciudad más populosa de Brasil.

Herbert Chino, de 43 años, dijo este sábado que vivía en la casa destruida por el derrumbe con su esposa, sus hijas de 5 y 7 años, y otros cinco familiares y amigos de la familia.

El departamento de bomberos informó que este sábado en la mañana 59 bomberos y 21 vehículos se encontraban en el lugar atendiendo el incidente.

El colapso de un edificio en construcción sobre una casa en la que vivían una decena de bolivianos dejó este sábado al menos dos muertos y cuatros desaparecidos en la ciudad brasileña de São Paulo, informaron fuentes oficiales.

Pese a que el colapso ocurrió durante una madrugada de fuertes lluvias y vientos en San Pablo (Brasil). Sin embargo, la Defensa Civil aclaró que todavía no existe evidencia para establecer que las precipitaciones hayan sido directamente responsables del accidente.

El diario El Deber informó que los bolivianos que residían en el inmueble sobre el que cayó el edificio lo utilizaban también como taller de trabajo.

La mayoría había llegado a San Pablo (Brasil) hacía más de cinco años en busca de oportunidades laborales. Uno de los sobrevivientes, de acuerdo con Araos, lleva alrededor de tres décadas viviendo en esa ciudad.

Asimismo, la vivienda no pertenecía a los ciudadanos bolivianos, sino que era un inmueble alquilado donde desarrollaban sus actividades.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Municipios de Cochabamba acuerdan con la UPRE priorizar obras para 2027

Lo más compartido

1
Premier League: El Arsenal mantiene el pleno tras ganar al Sunderland
2
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
3
Un Real Madrid de dos velocidades supera a un inocente Rayo Vallecano
4
Municipios de Cochabamba acuerdan con la UPRE priorizar obras para 2027
5
Patricia Cortes conquista su segundo título profesional en el tenis de playa

Más en Mundo

12/09/2026
Sao Paulo: Edificio en construcción cae sobre casa de bolivianos y deja dos muertos
Al menos dos personas murieron en las primeras horas de este sábado en Sao Paulo, Brasil, después de que un edificio en construcción se derrumbara sobre una...
Ver más
11/09/2026
11 de septiembre de 2001: a 25 años del atentado que cambió al mundo
Estados Unidos conmemora hoyel 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre con una serie de actos en todo el país.
Ver más
El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, votó ayer a favor de remitir a Irán al Consejo de Seguridad por el “incumplimiento” de...
Ver más
10/09/2026
OIEA remite a Irán al Consejo de Seguridad de ONU por incumplir sus obligaciones nucleares
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado ayer a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, por ayudar a trasladar armamento, personal y cargas que favorezcan al “régimen” de...
Ver más
09/09/2026
Estados Unidos impone nuevas sanciones a las aerolíneas iraníes
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, advirtió ayer a la República de Corea que no mantenga presencia militar ni se involucre en las operaciones en el estrecho...
Ver más
08/09/2026
Irán advierte a Rep. de Corea no involucrarse militarmente en el estrecho de Ormuz
Un tribunal de Egipto ha condenado a muerte a doce personas, entre ellas una presentadora de televisión, Sarah Khalifa, en el marco de un proceso sobre las actividades de una banda criminal dedicada...
Ver más
08/09/2026
Un tribunal de Egipto condena a muerte a doce personas, entre ellas a Sarah Khalifa, presentadora de televisión, por cargos de drogas
En Portada
12/09/2026 País
ANH autoriza a YPFB importación y comercialización de diésel a nivel nacional
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la importación y comercialización de volúmenes de...
vista
12/09/2026 Mundo
Sao Paulo: Edificio en construcción cae sobre casa de bolivianos y deja dos muertos
Al menos dos personas murieron en las primeras horas de este sábado en Sao Paulo, Brasil, después de que un edificio en construcción se derrumbara sobre una...
vista
12/09/2026 País
Hallan nuevos restos humanos durante la demolición de un muro en el cuartel Bolivar de Viacha
Equipos especializados de Bomberos hallaron nuevos restos humanos durante los trabajos de demolición controlada de un muro inestable en el Regimiento Bolívar...
vista
12/09/2026 Cochabamba
Cochabamba inaugura Terrapuerto, la nueva terminal de buses, en la zona de Albarrancho
Cochabamba inauguró este sábado 12 de septiembre su nueva terminal de buses “Terrapuerto”, en la zona de Albarrancho, con una inversión privada de más de $us...
vista
12/09/2026 País
Lizárraga responde a intento de vincularla con el caso Cerimedo-Beller y reciclar una sentencia
La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, se pronunció hoy sábado sobre un aparente intento de querer vincularla con el caso Cerimedo-Beller porque su...
vista
12/09/2026 País
Ejército convoca a 14 militares a declarar por explosiones en Viacha
A una semana de las explosiones registradas en el Cuartel Bolívar de Viacha, el Ejército inició un sumario informativo militar y convocó a 14 excomandantes del...
vista
Actualidad
La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Gobierno nacional, y los gobiernos municipales de Cochabamba...
Ver más
09/11/2026 Cochabamba
Municipios de Cochabamba acuerdan con la UPRE priorizar obras para 2027
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La historia de Quillacollo está inmortalizada en su arquitectura colonial tardío que aún se mantiene en pie como una...
Ver más
13/09/2026 Cochabamba
Fotografías para la eternidad. La historia de Quillacollo en los ojos de Federico Terán Cherry
Quillacollo es uno de los municipios que se proyecta hacia el futuro con un enorme potencial turístico, productivo y...
Ver más
13/09/2026 Cochabamba
Concejales anhelan un Quillacollo más habitable, con un hospital de 2do nivel y desagües pluviales
Deportes
Blooming goleó 6-1 a ABB en el estadio Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, por la fecha 19 del torneo todos...
Ver más
12/09/2026 Fútbol
Blooming arrolla a ABB en el Tahuichi Aguilera
Los XIII Juegos Deportivos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron hoy oficialmente inaugurados en una ceremonia frente al...
Ver más
12/09/2026 Multideportivo
Ponen en marcha los XIII Juegos Deportivos Suramericanos en Argentina
The Strongest goleó a gusto y placer a Totora-Real Oruro por 5-0 ayer en La Paz y se acerca a los punteros del...
Ver más
12/09/2026 Fútbol
The Strongest golea y se acerca a los líderes del certamen de la División Profesional
FC Universitario enfrentará hoy (17:30) a Independiente en el estadio Félix Capriles, partido en el que está obligado a...
Ver más
12/09/2026 Fútbol
FC Universitario pretende redimirse a costa de Independiente
Tendencias
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
Doble Click
Con la intención de superar el éxito que tuvieron en La Paz, los integrantes del  colectivo artístico independiente...
Ver más
11/09/2026 Cultura
11S: El musical Come from away llega a Cochabamba
Antonio Eguino lleva décadas detrás de las imágenes que cuentan parte de la historia de Bolivia.
Ver más
10/09/2026 Cine
La Cinemateca rendirá homenaje a Antonio Eguino, el maestro detrás de varias generaciones del cine boliviano
Con la consigna “El teatro será la voz de la naturaleza” se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Internacional...
Ver más
10/09/2026 Cultura
La cuarta versión de Festinco levanta telón hoy en Cochabamba
Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la...
Ver más
09/09/2026 Cultura
Pruebas PISA: países de América Latina profundizan su retroceso educativo