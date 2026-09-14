La Policía Federal brasileña vincula al propietario de Banco Master con PixBet

La Policía Federal de Brasil ha identificado conversaciones en las que un empleado de Daniel Vorcaro, propietario de Banco Master, afirma que el banquero es dueño de PixBet, una de las mayores casas de apuestas online de Brasil, y del 25% de la Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que controla el Atlético Mineiro.

Según la revista Veja, estos mensajes forman parte de las investigaciones sobre fraudes multimillonarios vinculados a Banco Master y a las relaciones de Vorcaro con las autoridades gubernamentales.

Los diálogos involucran a Marilson Roseno da Silva, un ex empleado de la Policía Federal, identificado en las investigaciones como miembro de un grupo llamado «A Turma» (La Banda), descrito como responsable de vigilar e intimidar a los adversarios de Vorcaro, tal y como recoge BNLData.

En un mensaje de audio enviado el 3 de octubre de 2024, Marilson le dice a un contacto identificado en el celular como «Pk Caiava» que PixBet pertenece al «jefe de São Paulo» y que este mismo jefe posee el 25% de Atlético Mineiro. Para los investigadores, la referencia al «jefe de São Paulo» es Daniel Vorcaro.