EEUU: costo de guerra en Irán alcanza los $us 38 mil millones

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AGENCIAS
Publicado el 16/09/2026 a las 8h45
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La guerra de Estados Unidos contra Irán, que dura ya seis meses, ha tenido un coste de 38 mil millones de dólares hasta la fecha, y se prevé que esta cifra aumente a un ritmo de 3 mil millones de dólares mensuales. Así lo ha comunicado este martes la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), el organismo fiscal independiente de la cámara, mientras la Administración Trump busca vías para poner fin al conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Se espera que el conflicto incremente la inflación en un 0,5% durante el primer trimestre de 2027, según la contabilidad de la CBO, que ha auditado los gastos realizados hasta el 1 de agosto.

El aumento de los costes ha mermado las reservas de municiones de Estados Unidos y ha disparado los precios de la energía, lo que suscita dudas sobre la capacidad del país para responder a otros posibles conflictos y añade presión a unos presupuestos federales ya de por sí tensionados.

La cifra se aproxima a los 37.500 millones de dólares que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, notificó en una comparecencia ante el Senado el pasado 21 de julio.

La oficina presupuestaria señaló que la mayor parte de los costes derivan del rápido agotamiento de las municiones, y estima que podrían ser necesarios cinco años para reponer los arsenales de EEUU.

Réplica

El ministro de Exteriores de Irán , Abbas Araqchi, ha asegurado ayer que los datos difundidos en la víspera por el Pentágono sobre los efectos sufridos por la guerra lanzada contra el país asiático a finales de febrero son “solo la punta del iceberg”.

El jefe de la diplomacia iraní ha opuesto el “mito” de que su país “está indefenso” frente a la “realidad” desvelada por el Departamento de Defensa de EEUU, que ha reconocido “déficits estratégicos” de municiones, 18 militares muertos y más de 400 heridos, así como decenas de aeronaves y centenares de edificios en bases estadounidenses destruidos o dañados.

“Mito: Irán está indefenso. Realidad: Cientos de instalaciones militares estadounidenses han quedado reducidas a escombros; decenas de aviones han quedado calcinados. (Fuente: El Pentágono). Y eso es solo la punta del iceberg”, ha señalado.

Araqchi ha indicado que desde Teherán revelarán “todo a su debido tiempo” y ha asegurado que “para aquellos que han difundido mentiras sobre Irán , la cosa no va a ser nada agradable”.

Sus palabras llegan después de que EEUU haya publicado un informe, el primero de la cartera de Pete Hegseth sobre las pérdidas sufridas durante la denominada operación ‘Furia Épica’ que, entre otras cuestiones, estima en casi 29 mil millones de euros los costes de la guerra, si bien esta cifra no incluye los gastos desde el pasado 29 de junio.

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