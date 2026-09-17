Ecuador declara un nuevo estado de excepción y toque de queda por el crimen organizado

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AGENCIAS
Publicado el 17/09/2026 a las 8h23
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El estado de excepción y el toque de queda vuelven a modificar las reglas de seguridad y movilidad en Ecuador, pero ambas medidas no significan lo mismo ni tienen el mismo alcance.

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 498, mediante el cual declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días. La medida alcanza a ocho provincias y tres cantones del país.

De manera adicional, el decreto establece una restricción temporal a la libertad de tránsito, conocida como toque de queda, que se aplicará únicamente en cuatro provincias de la Costa.

Esta diferencia es importante porque una provincia puede estar bajo estado de excepción y, al mismo tiempo, no tener toque de queda. Ese es el caso de Pichincha, Esmeraldas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Dónde rige el estado de excepción?

El estado de excepción tiene una vigencia de 60 días y comprende a El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

A estas provincias se suman tres cantones: Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.

La declaratoria permite aplicar medidas extraordinarias de seguridad y contempla la participación coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las tareas de control. Además, el decreto dispone la suspensión de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en las jurisdicciones incluidas. Esto habilita determinadas actuaciones de las fuerzas de seguridad, como registros e ingresos a inmuebles bajo las condiciones establecidas en la declaratoria.

El toque de queda

El toque de queda es una medida específica dentro de este nuevo escenario. En este caso, suspende temporalmente la libertad de tránsito durante determinadas horas y únicamente en cuatro provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La restricción comenzará a las 00:00 del jueves 17 de septiembre y se mantendrá hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026. Cada día, la limitación de movilidad será entre las 00:00 y las 05:00.

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