Economía despeja dudas sobre el crédito del FMI: no subirá tarifas de servicios ni financiará planillas

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, aseguró que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación, fortalecerá las Reservas Internacionales Netas (RIN) y no aumentará las tarifas de los servicios básicos, tampoco será utilizado para pagar planillas ni aguinaldos.

“No va haber ese incremento por parte de servicios básicos”, afirmó la autoridad en contacto con los periodistas.

Morales explicó que el crédito contempla un paquete “de diferentes mecanismos” que incluyen apoyo a los sectores más vulnerables, que realmente necesitan, y que apuntan a no continuar con el subsidio de combustibles.

El financiamiento “no va a ser utilizado para el pago de planillas, no va a ser utilizado para el pago de aguinaldos, viene en línea de fortalecer nuevamente las Reservas Internacionales Netas, la balanza de pagos”, remarcó.

Enfatizó que el fortalecimiento de las RIN permite “dar mayor empuje a toda la economía”.

El acuerdo del financiamiento con el FMI está publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que la población pueda acceder al mismo y leerlo a detalle, indicó.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles 16 de septiembre por mayoría el Proyecto de Ley 723/2025-2026, referido al financiamiento por $us 1.900 millones del FMI, y lo remitió al pleno para su consideración.