EEUU sanciona a 11 entidades de Cuba vinculadas a la industria del níquel y al aparato militar

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AGENCIAS
Publicado el 18/09/2026 a las 8h26
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Estados Unidos endureció ayer la presión sobre la dictadura de Cuba con nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la isla. La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump, alcanza a ocho empresas y organismos estatales y a tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cuyas operaciones con personas y entidades estadounidenses quedan restringidas.

El Departamento de Estado dividió las nuevas designaciones en dos grupos. El primero está compuesto por cuatro empresas que participan en actividades de ingeniería, investigación, servicios técnicos y explotación minera relacionadas con el níquel. El segundo incluye cuatro organismos militares dedicados a investigación, producción tecnológica, sistemas de entrenamiento y capacidades navales.

EEUU señaló que el níquel constituye una fuente de ingresos para el Estado cubano y acusó al régimen de utilizar los recursos obtenidos mediante la minería para sostener estructuras militares y de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las nuevas medidas apuntan a un sistema que, según Washington, concentra los beneficios económicos en la cúpula militar.

“El régimen cubano ha canalizado durante décadas todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta”, sostuvo Rubio en el comunicado oficial. Agregó que esa estructura deja a la población sin “energía confiable, alimentos o dignidad”.

Entre las empresas alcanzadas aparecen Serconi, dedicada a servicios técnicos, computación, comunicaciones y electrónica para la industria del níquel; Ceproniquel, que participa en proyectos de ingeniería y coordina operaciones vinculadas a la extracción; Cediniq, centro estatal de investigación relacionado con el sector; y Pinares S.A., dedicada a estudios geológicos y a la identificación de depósitos minerales, entre otras. La lista incluye a tres responsables de esas estructuras militares: el coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de Simpro; el capitán Dioglis Pedreira Argüello, al frente de Cidnav; y el coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director general de Cidai.

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