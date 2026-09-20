‘China Polo’: candidata al gobierno regional de Áncash fue asesinada a balazos en mercado de Caraz

Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’ y candidata al gobierno regional de Áncash, fue asesinada a balazos este sábado mientras participaba en un evento proselitista. La comunicadora fue atacada dentro de un mercado ubicado en Caraz, en la provincia de Huaylas, en medio de simpatizantes y compañeros de su agrupación política.

La postulante al gobierno regional por el partido Socios por Áncash perdió la vida inmediatamente tras el ataque, según reportaron medios locales como Noticias en Red Chimbote y Enfoque Popular Chimbote. Los asesinos la alcanzaron a las 12:40 p.m. aproximadamente mientras realizaba una caminata en el mercado.

Fiscal

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que ya fue detenido el presunto sicario que habría participado en el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, ocurrido este sábado en Caraz.

En declaraciones a RPP Noticias, Gálvez señaló que la investigación viene avanzando mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional y que ya se cuenta con elementos que permitirían vincular a los intervenidos con el crimen. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."