Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su industria de diésel a causa de la guerra con Ucrania, y volvió a reclamar el fin de un conflicto que, según dijo, se cobra 25.000 vidas por mes.

“Rusia lamentablemente perdió el control de su industria de petróleo diésel debido a su guerra con Ucrania. Un gran número de sus refinerías de diésel fueron voladas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio. Esta ridícula e interminable guerra con Ucrania debe terminar. El mundo entero sufre mientras 25.000 personas, en su mayoría soldados, mueren cada mes. ¡Qué vergüenza!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Según cálculos de la agencia Reuters basados en datos de la industria, la mitad de las seis mayores refinerías productoras de diésel de Rusia redujeron significativamente su producción o la suspendieron por completo en septiembre a raíz de los ataques con drones.

La campaña ucraniana contra refinerías, oleoductos y terminales de exportación rusas —destinada a reducir los ingresos petroleros que financian la invasión a gran escala, ya en su quinto año— obligó a Rusia, antes uno de los principales exportadores mundiales de diésel, a imponer una prohibición temporal a la venta del combustible en el exterior, vigente hasta fines de septiembre y que Moscú evalúa extender por un mes más.

El propio mercado estadounidense sintió el golpe: el precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord de 6,27 dólares por galón el 15 de septiembre, según la asociación de automovilistas AAA, presionando a Trump de cara a las elecciones legislativas de medio término.