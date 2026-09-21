Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania

Mundo
INFOBAE
Publicado el 21/09/2026 a las 10h04
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su industria de diésel a causa de la guerra con Ucrania, y volvió a reclamar el fin de un conflicto que, según dijo, se cobra 25.000 vidas por mes.

“Rusia lamentablemente perdió el control de su industria de petróleo diésel debido a su guerra con Ucrania. Un gran número de sus refinerías de diésel fueron voladas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio. Esta ridícula e interminable guerra con Ucrania debe terminar. El mundo entero sufre mientras 25.000 personas, en su mayoría soldados, mueren cada mes. ¡Qué vergüenza!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Según cálculos de la agencia Reuters basados en datos de la industria, la mitad de las seis mayores refinerías productoras de diésel de Rusia redujeron significativamente su producción o la suspendieron por completo en septiembre a raíz de los ataques con drones.

La campaña ucraniana contra refinerías, oleoductos y terminales de exportación rusas —destinada a reducir los ingresos petroleros que financian la invasión a gran escala, ya en su quinto año— obligó a Rusia, antes uno de los principales exportadores mundiales de diésel, a imponer una prohibición temporal a la venta del combustible en el exterior, vigente hasta fines de septiembre y que Moscú evalúa extender por un mes más.

El propio mercado estadounidense sintió el golpe: el precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord de 6,27 dólares por galón el 15 de septiembre, según la asociación de automovilistas AAA, presionando a Trump de cara a las elecciones legislativas de medio término.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos
3
Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel
4
Santa Cruz, el departamento que mueve la economía de Bolivia
5
El estado de excepción busca frenar conflictos; no restringue derechos

Lo más compartido

1
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
2
Envían a la cárcel a los implicados en el doble feminicidio en Quillacollo
3
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
4
Aviso MNR
5
Frente frío afectará a seis departamentos desde este lunes 21 de septiembre

Más en Mundo

21/09/2026
Industria armamentista ante una guerra de desgaste inteligente
La industria mundial de armamentos atraviesa hoy una transformación estructural impulsada por los conflictos de alta intensidad en el Medio Oriente y Ucrania.
Ver más
20/09/2026
Rusia: mil ciberataques contra infraestructura electoral
La presidenta de la comisión electoral rusa dijo el domingo que en los últimos días registraron unos mil ciberataques contra la infraestructura de los comicios...
Ver más
Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’ y candidata al gobierno regional de Áncash, fue asesinada a balazos este sábado mientras participaba en un evento proselitista. La comunicadora fue...
Ver más
20/09/2026
‘China Polo’: candidata al gobierno regional de Áncash fue asesinada a balazos en mercado de Caraz
Estados Unidos endureció ayer la presión sobre la dictadura de Cuba con nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la isla.
Ver más
18/09/2026
EEUU sanciona a 11 entidades de Cuba vinculadas a la industria del níquel y al aparato militar
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, aseguró que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Legislativa para su...
Ver más
18/09/2026
Economía despeja dudas sobre el crédito del FMI: no subirá tarifas de servicios ni financiará planillas
El estado de excepción y el toque de queda vuelven a modificar las reglas de seguridad y movilidad en Ecuador, pero ambas medidas no significan lo mismo ni tienen el mismo alcance.
Ver más
17/09/2026
Ecuador declara un nuevo estado de excepción y toque de queda por el crimen organizado
En Portada
21/09/2026 País
Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos
La Policía y las Fuerzas Armadas activaron este lunes un operativo combinado en la carretera que une a La Paz con Ouro y otras rutas estratégicas como el...
vista
21/09/2026 Mundo
Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su industria de diésel a causa de la guerra con...
vista
21/09/2026 Economía
Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel
Tras la eliminación total del subsidio al diésel en Bolivia, el pasado 18 de septiembre, los primeros productos en registrar una elevación de precios son la...
vista
21/09/2026 País
El estado de excepción busca frenar conflictos; no restringue derechos
El pasado jueves 17 de septiembre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la ampliación por 90 días del estado de excepción, medida que permitirá...
vista
21/09/2026 Economía
Santa Cruz, el departamento que mueve la economía de Bolivia
A pocos días de su aniversario, los números muestran el peso de Santa Cruz en la producción, el empleo, las exportaciones, la agroindustria y la generación de...
vista
21/09/2026 Seguridad
Gobierno decide crear unidad de élite en San Ignacio de Velasco
El Gobierno anunció la creación de una unidad policial de élite que reforzará el patrullaje y control de San Ignacio de Velasco, San Matías y toda la frontera...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su...
Ver más
21/09/2026 Mundo
Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania
El Gobierno anunció la creación de una unidad policial de élite que reforzará el patrullaje y control de San Ignacio de...
Ver más
21/09/2026 Seguridad
Gobierno decide crear unidad de élite en San Ignacio de Velasco
La industria mundial de armamentos atraviesa hoy una transformación estructural impulsada por los conflictos de alta...
Ver más
21/09/2026 Mundo
Industria armamentista ante una guerra de desgaste inteligente
Deportes
The Strongest y Bolívar empataron 1-1 ayer en La Paz, en un clásico intenso en el que el Tigre jugó más de media hora...
Ver más
21/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar empatan en el clásico, en un intenso partido
El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos
Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario
The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional
Tendencias
La iniciativa Conserva Aves 2023-2026 concluyó su etapa de implementación en Bolivia con más de 700 mil hectáreas...
Ver más
21/09/2026 Medio Ambiente
Conserva Aves alcanza más de 700 mil hectáreas protegidas
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Doble Click
Una agenda cultural de lujo presenta Cochabamba en la semana 39 del año. Los hermanos Jesse y Joy, el grupo...
Ver más
21/09/2026 Espectáculos
Semana 39: Jesse & Joy encienden la cartelera semanal cochabambina
No te pierdas el estreno de nuestro episodio 149 de Podcast de Los Tiempos, un espacio único que cuenta con la...
Ver más
20/09/2026 Vida
La banda Andean Crossroads y el Gringo Rivero, en Podcast Los Tiempos
Durante los últimos tres años, hemos realizado entrevistas nocturnas en las azoteas de Tel Aviv a 24 soldados israelíes...
Ver más
20/09/2026 Cine
NAZA: Desenmascarando la máquina de muerte de Israel en Gaza
Decenas de manifestantes de extrema derecha se han concentrado la noche del miércoles frente a la vivienda de los...
Ver más
18/09/2026 Cine
Manifestantes de extrema derecha acosan la casa de los padres de la directora de Naza