Xi realizará visita de Estado a EEUU del 23 al 25 de septiembre

El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Durante la visita, Xi y Trump sostendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre los principales temas relacionados con los nexos entre China y Estados Unidos y el desarrollo y la paz mundiales, declaró el portavoz del ministerio, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa regular.

La diplomacia de jefes de Estado desempeña un papel insustituible en proporcionar orientación estratégica a las relaciones entre China y Estados Unidos, y el intercambio de visitas entre los dos jefes de Estado en un plazo de seis meses marca un hito histórico, destacó Guo.

El vocero indicó que China está dispuesta a trabajar con la parte estadounidense para enriquecer el contenido de la relación bilateral constructiva de estabilidad estratégica, fortalecer el diálogo y la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias y contribuir continuamente al bienestar de ambos pueblos, así como a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo.